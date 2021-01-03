هذه العلامات قد تشير إلى أن فيروس كورونا بدأ ينتشر بالرئتين

تعتبر الإصابة بفيروس كورونا أمرا عاديا حتى شعور المصاب بضيق في التنفس ما يشير إلى تفاقم الوضع الصحي للمصاب وحاجته للدخول إلى المستشفى.

فيما يلي مجموعة من المؤشرات التي تدل على أن فيروس كورونا بدأ بالانتشار في الرئتين، بحسب ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

السعال المستمر بدون توقف

من المعروف بأن فيروس كورونا يتكاثر في بطانات الصدر ويسبب نوبات سعال سيئة. السعال الجاف ليس فقط علامة نموذجية على مرض كورونا، ولكن إذا كنت تعاني من السعال المستمر، والذي لا يتحسن حتى بعد 2-3 أسابيع، فقد يكون علامة على مضاعفات الرئة الناجمة عن الإصابة بكورونا.

الشعور بضيق في التنفس

ضيق التنفس مشكلة تحدث عادة عندما يكون هناك أي نوع من الإصابة أو ضعف في وظائف الرئة، مما يجعل من الصعب على الأكسجين الوصول إلى الرئتين.

بالنسبة للأشخاص المصابين بفيروس كورونا، وخاصة أولئك الذين ينتمون إلى المجموعات المعرضة للخطر، يمكن أن يكون ضيق التنفس أمرًا شائعًا، وقد يصبح قاتلًا خلال وقت قصير.

المرضى الذين يعانون من ضيق التنفس يحتاجون إلى دعم الأكسجين والتهوية ويعانون من مضاعفات في الصدر. يمكن أن يؤدي هذا أيضًا إلى حدوث مشكلات بعد الشفاء.

ألم في الصدر وصعوبات في التنفس

يحذر الأطباء الآن من أن صعوبة التنفس، أو الشعور بألم حاد في الصدر (متلازمة الضائقة التنفسية الحادة) قد يكون علامة على تلف الرئة الشديد المرتبط بفيروس كورونا.

سواء كانت علامة خفيفة أو شديدة، فقد تكون متلازمة الضائقة التنفسية الحادة والمضاعفات ذات الصلة علامة على التهاب في الرئتين ويمكن أن يكون لها تداعيات دائمة، مثل ندبات الرئة. لذا، فإن الاهتمام الفوري مطلوب.

ظهور علامات العدوى الأخرى

قد تسهل مضاعفات الرئة أو الصدر المتدهورة، وقوع الجسم فريسة لأمراض أخرى وعدوى مميتة، مثل الإنتان الذي يمكن أن يحدث عندما يدخل الفيروس إلى مجرى الدم ويبدأ في مهاجمة الأنسجة السليمة في الجسم بما في ذلك أنسجة القلب والرئتين.

مهاجمة الجهاز المناعي للأعضاء عن طريق الخطأ

يمكن أن تكون عاصفة السيتوكين، وهي علامة على مهاجمة الجهاز المناعي عن طريق الخطأ للأعضاء والخلايا السليمة، علامة على حدوث مضاعفات في الجهاز التنفسي. يحدث هذا في المقام الأول عندما تعمل دفاعات الجسم بشكل مفرط في القضاء على الفيروس.