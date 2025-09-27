هذه الفاكهة قد تكون أفضل لصحتك من التفاح

“تفاحة في اليوم تغني عن زيارة الطبيب” من الأقوال المأثورة التي نعلمها جميعاً عن فوائد التفاح، لكن خبراء التغذية ينصحون بفاكهة أخرى قد تكون أكثر فائدة لصحتك، وهى الكيوى، بحسب موقع جريدة “الإندبندنت”.

ويعد الكيوي غذاءً فائقًا غنيًا بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تضاهي التفاح، وقالت كارولين سوزي، أخصائية التغذية، لصحيفة يو إس إيه توداي: “يحب الناس الكيوي لطعمه الحلو والحامض، وسهولة تناوله، وتنوعه، ونكهته الغنية، وألوانه الزاهية، وقيمته الغذائية الغنية”.

فوائد الكيوى

وأبرزت سوزي المحتوى الغني لفيتامين سي في هذه الفاكهة، مشيرةً إلى أن ثمرة كيوي متوسطة الحجم “توفر ما يقارب 70 إلى 85 ملليجرامًا من فيتامين سي، ما يغطي كامل احتياجاتك اليومية”.

ويعد فيتامين سي ضروريا لدعم المناعة وامتصاص الحديد في الجسم وأشادت ليزا يونج، أخصائية التغذية المعتمدة الأخرى، بالكيوي لمحتواه العالي من فيتامين ك، وحمض الفوليك، والبوتاسيوم هذه العناصر الغذائية مجتمعة ضرورية للجسم، ويمكنها تحسين صحة العظام، ونمو الخلايا، وتعزيز مستويات ضغط الدم والكوليسترول الصحية.

أكد الخبراء أن تضمين هذا المنتج في نظامك الغذائي يمكن أن يساعدك على عيش حياة أطول وأكثر صحة، كما أشاد الخبراء بالكيوي لاحتوائه على حوالي جرامين من الألياف لكل ثمرة.

تساعد الألياف على تنظيم سكر الدم، وتحسن حركة الأمعاء، وتعزز الشعور بالشبع ومع ذلك، حذرت من أن الإفراط في تناول الكيوي قد يُسبب “الانتفاخ والغازات أو غيرها من اضطرابات الجهاز الهضمي”.

علاوة على ذلك، يحتوي الكيوي على سعرات حرارية منخفضة، تتراوح بين 40 و45 سعرة حرارية لكل ثمرة، تناول الكيوي كوجبة خفيفة لا يوفر فقط الجرعة اللازمة من الفيتامينات، بل يساعد أيضًا على الشعور بالشبع لفترة أطول.

إلى جانب الفيتامينات والمعادن، يحتوي الكيوي على مضادات أكسدة مهمة تساعد في بعض وظائف الجسم.

وأشارت الأبحاث إلى أن مضادات الأكسدة هذه – اللوتين، والزياكسانثين، والبوليفينول – قد تحسن المزاج، وتقلل التعب، وتحسن مؤشرات الإجهاد التأكسدي.

الكيوي قد يساعد أيضًا فى تحسين جودة النوم، مع أن هناك حاجة إلى أبحاث إضافية لتأكيد هذه الصلة.

يُوصي خبراء التغذية بالكيوي كإضافة غذائية رائعة، مع ذلك، يُنصح باستشارة الطبيب للتأكد من أن العناصر الغذائية والفيتامينات الموجودة في الكيوى لا تتعارض مع أى مشاكل صحية أو أدوية مستخدمة.