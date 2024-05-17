هذه النصائح للحماية من مضاعفات موجة الطقس الحارة

الطقس الحار يمكن أن يسبب العديد من المشاكل الصحية للأفراد، وقد يؤثر بشكل خاص على الصحة العامة والرفاهية. إليك نصًا يوضح بعض المشاكل الشائعة التي قد تنجم عن الطقس الحار: يعد الطقس الحار واحدًا من العوامل التي تؤثر بشكل كبير على صحة الإنسان. فالارتفاع الشديد في درجات الحرارة قد يسبب العديد من المشاكل الصحية، بدءًا من الأعراض البسيطة مثل الإرهاق والصداع، وصولاً إلى المشاكل الأكثر خطورة مثل الإصابة بضربة شمس والجفاف.

وجهت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح لحماية المواطنين من المضاعفات على الصحة الناتجة عن موجة ارتفاع درجات الحرارة، والرياح المحملة بالأتربة التي تتعرض لها خلال الأيام المقبلة وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، على أهمية الإكثار من شرب المياه والعصائر الطبيعية، وعدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة الخفيفة فاتحة اللون.

تابع «عبدالغفار» أن غلق نوافذ المنازل وأماكن العمل جيدًا خلال ساعات النهار ضروري لحجب أشعة الشمس، وتفادي دخول الأتربة، مع الاستعانة بالمراوح والمبردات، وإعادة فتح النوافذ ليلاً لتهوية الأماكن.

ونصح «عبدالغفار» المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال بعدم الخروج من المنزل خلال ساعات ذروة الموجة الحارة، إلا للضرورة، موضحًا أنه حالة الحاجة الضرورية إلى الخروج ينبغي تجنب التعرض للشمس بشكل مباشر قدر الإمكان، مع استخدام قبعة لحماية الرأس من الحرارة، وشرب الماء بكثرة قبل الشعور بالعطش.