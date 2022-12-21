هكذا تخفضوا الإصابة بالإنفلونزا بنسبة 100 مرة

أعلن أخصائي أمراض المناعة والحساسية الدكتور فلاديمير بوليبوك أنه إذا ارتدى الجميع الكمامات، يمكن تخفيض الإصابة بالإنفلونزا بنسبة 100 مرة.

ووفقاً له، إذا كان الشخص يتمتّع بصحة جيّدة وغير مطعّم، فإن ارتداء الكمامة سيخفّض احتمال إصابته بالعدوى بحوالى 20 مرة. وإذا كان المصاب بالإنفلونزا يرتدي الكمامة، فإن احتمال انتقال العدوى منه إلى الآخرين تنخفض بمقدار خمس مرات.

ويقول: “إذا كانت أنوف المصابين والأصحاء مسدودة، فإن احتمال انتقال العدوى ينخفض 100 مرة”. أي لن تنتقل من المصاب إلى السليم. لذلك ينصح بارتداء الكمامات.