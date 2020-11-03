هكذا يؤثر العمل من المنزل على صحة الأقدام

منذ اجتياح فيروس كورونا العالم في أواخر عام 2019، أقفلت الأعمال والشركات والمؤسسات والمدراس والجامعات حول العالم، لتتحول كل الأعمال إلى المنزل عبر شبكة الانترنت، وإلى هذه اللحظة يعمل الملايين حول العالم من منازلهم بسبب استمرارية انتشار الفيروس، وبالرغم من إيجابيات العمل من المنزل إلا انه يحمل الكثير من السلبيات على صعيد الصحة.

ونظراً لأن الناس أمضوا عدة أشهر في العزل الصحي بسبب جائحة فيروس كورونا، وباتوا يرتدون الأحذية بشكل أقل بكثير من السابق، فقد انخفضت الشكاوى حول التهاب الأعصاب ومشاكل القدمين.

ومع ذلك، بالنسبة لكثير من الناس، فإن العمل من المنزل لعدة أشهر يعني أيضاً العمل لوقت طويل جداً دون حذاء، حيث يبقى الموظف حافي القدمين في منزله.

وأوضح أخصائي معالجة القدم بوبي بورزيا لصحيفة هافينغتون بوست الأمريكية ” الشيء الذي لاحظته مع إغلاق الصالات الرياضية وممارسة الناس للتمارين الرياضية من المنزل، هو زيادة الإصابات بالتهاب اللفافة الأخمصية والتهاب الأوتار، لأنهم يمارسون تمارينهم الرياضية دون ارتداء أحذية مناسبة، فهم يشعرون بعدم الحاجة إليها لأنهم في المنزل”.

وفي الأحوال العادية قد يكون البقاء حافي القدمين أمراً جيداً إذا كنت تجلس خلف المكتب لوقت طويل، ولكن إذا كنت مضطراً للوقوف أمام جهاز الكمبيوتر أو التحرك باستمرار، فأنت بحاجة إلى حذاء مناسب يدعم قدميك، فهناك 26 عظمة في القدم، والحذاء ضروري لدعم هذه العظام.

ويشعر بورزيا بالقلق من أن الناس يتحركون بشكل أقل هذه الأيام، مما قد يضر بصحة القدمين والساقين، وأضاف “نحن نغادر المنزل للذهاب إلى العمل، ولا نمشي بما يكفي، علينا أن نكون مدركين لضرورة أخذ استراحة لمدة 30 دقيقة من العمل لممارسة تمارين المشي والتمدد.

وإلى جانب التمارين الرياضية، يوصي بورزيا أيضاً بنقع القدمين في أملاح إبسوم لمدة 15 دقيقة في نهاية اليوم لزيادة الدورة الدموية وتقليل الالتهابات.