هل الجفاف يسبب زيادة فى الوزن؟

فقدان الوزن هو هدف أساسي للكثيرون وعند القيام بالحميات الهادفة بشكل خاطيء يتعرض العبض للإصابة بالجفاف، وهذا يتسبب في جعل فقدان الوزن أمرًا صعبًا، وفقا لما نشره موقع ndtv.com.

لتجنب الجفاف احرص على ما يلى:

1.استخدام الأواني الفخارية

تعمل على تبريد الماء بداخلها بشكل طبيعي، مما يجعلها منعشة وقلوية.

2. ماء جوز الهند

ماء جوز الهند غني بالبوتاسيوم والكهارل، وهو مرطب ومنعش ومغذي لجسمك.

3. عصير قصب السكر :

عصير قصب السكر مصدر لذيذ للسكريات الطبيعية والمغنيسيوم، ويساعد على تجديد الطاقة والمواد المغذية الأساسية”.

ويمكن تقسيم الجفاف إلى عدة مراحل ومنها:

-جفاف خفيف.. لأنه لا يؤدي إلى اختلال وظائف الجسم.

– جفاف معتدل.. الإنسان يبدأ في الشعور بالتعب والشرود الذهني. ويشعر الشخص بجفاف الأغشية المخاطية واضطراب ضربات القلب وتقلب مستوى ضغط الدم.

-جفاف شديد ..يؤدي إلى الهلوسة وفقدان الوعي واضطراب عملية التبول وازرقاق الجلد وانخفاض مستوى ضغط الدم، وهذه الحالة تشكل خطورة مباشرة على الصحة والحياة.

ومن أجل تجنب الجفاف يجب الحفاظ على توازن السوائل في الجسم، مثلا في حالات التسمم، وكذلك عند بذل مجهود بدني وفي الطقس الحار يجب الإكثار من شرب الماء.

كما يجب تناول الخضار المحتوية على نسبة عالية من الماء مثل الخيار والطماطم والكرفس.

وعموما يجب عدم تحمل العطش، وعدم تجاهل الشعور بالعطش، حيث يجب على الأقل تناول 1.5 لتر من الماء في اليوم.

و ضرورة تجنب الإصابة بالجفاف وعليك الإكثار من تناول الماء، والخضروات والفواكه.