هل تسبب الوجبات السريعة الإصابة بالخرف

ربطت دراسة جديدة بين الأطعمة السريعة وخطر الإصابة بالخرف، نشرت نتائجها في المجلة العلمية نيورولوجي “Neurology ” في السابع والعشرين من يوليو الحالي.

يقول المؤلف الرئيسي الدكتور هيوبنج لي من جامعة تيانجين في الصين، تزداد نسبة الإصابة بالخرف بمعدل 25% مقابل زيادة استهلاك الأطعمة السريعة بنسبة 10%.

أضاف الدكتور لي إن الأطعمة السريعة المصنعة تحتوي على بعض الإضافات الغذائية، أو جزيئات تنتج عن عبوات التعبئة عند تعرضها للحرارة، والتي تبين سابقاً أنها تؤثر سلباً على على مهارات التفكير والذاكرة، كذلك لاحظنا أن استبدال الأطعمة السريعة بنظام غذائي صحي يقلل من خطر الإصابة بالخرف.

حلل الباحثون بيانات 72,083 فرداً من البنك الحيوي بالمملكة المتحدة، كان متوسط أعمار المشاركين 61.6 عام، وتابعوا بيانات المشاركين على مدى 10 أعوام، كانت النتائج مقسمة لأربع مجموعات على حسب كمية استهلاك الأطعمة السريعة من الأعلى إلى الأقل بالترتيب كالتالي:

أصيب 518 منهم بالخرف.

أصيب 287 بالزهايمر.

أصيب 119 بالخرف الوعائي.

أصيب 112 بالخرف غير محدد الأصل.

كان الرجال وكبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة بالخرف، وشكلت المشروبات الغازية والصودا النسبة الأكبر بين المواد الغذائية المصنعة التي تناولتها هذه الفئة.

تربط دراسات أخرى بين الأطعمة المصنعة السريعة وبين الإصابة بالسرطان وأمراض القلب، كما ربطت هذه الدراسة بين تلك الأطعمة والخرف، ومن بين أشهر الأطعمة السريعة المصنعة ما يلي:

المشروبات الغازية.

الوجبات الخفيفة المملحة.

الوجبات السكرية.

الآيس كريم.

الدجاج المقلي.

الخضراوات المعلبة.

في النهاية أشارت الدكتورة ماورا والكر من جامعة بوسطن، إلى الحاجة إلى إعادة النظر في تقييم المنتجات الغذائية بشكل أفضل، ويجب زيادة الاهتمام بطرق معالجة المنتجات الغذائية.