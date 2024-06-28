هل تشعر بالتنميل في أصابع يديك وقدميك؟.. إليك السبب والعلاج

يشعر بعض الناس بالوخز أو التنميل في اليدين والقدمين لفترة طويلة جدًا، وقد لا يكون ذلك مجرد إزعاج مؤقت، بل قد يكون علامة على الاعتلال العصبي المحيطي، تؤثر هذه الحالة على الأعصاب الموجودة خارج الدماغ والحبل الشوكي، وعلى الرغم من أن الأمر يبدو مخيفًا، إلا أنه مع فهم الحالة يمكن إدارة هذه الحالة بفعالية، وفقًا لتقرير موقع “تايمز أوف انديا”.

ما الذي يسبب مشكلة الاعتلال العصبى المحيطى؟

السبب الأكبر للاعتلال العصبي المحيطي هو مرض السكري، حيث إن ارتفاع مستويات السكر يمكن أن يلحق الضرر بأعصابك مع الوقت، وتشمل الأسباب المحتملة أيضًا لهذه الحالة، نقص فيتامين ب12، والتعرض لبعض الإصابات والالتهابات وحتى بعض الأدوية قد تسبب ذلك.

من هم الأشخاص الأكثر عُرضة لهذه الحالة؟

الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، أو لديهم تاريخ عائلي من الاعتلال العصبي، أو أولئك الذين يعانون من نقص فيتامين ب 12 هم أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة، بالإضافة إلى ذلك، فإن مع تقدمنا في العمر، يزداد خطر الإصابة بالاعتلال العصبي المحيطي.

فيما يلى.. بعض العلامات التي يجب الحذر منها:

– خدر أو وخز في اليدين والقدمين، والذي يمكن أن ينتشر أحيانًا لأعلى نحو ساقيك أو ذراعيك.

– حساسية غريبة للمس حتى الضغط الخفيف يشعرك بعدم الراحة.

– الشعور بألم حاد في المناطق المصابة.

– الصعوبة في التوازن، مما قد يؤدي إلى الدوار أو السقوط.

إذا كنت تعاني من هذه الأعراض، فمن المهم استشارة الطبيب، حيث سيفحص ردود أفعالك وتوازنك وإحساسك في يديك وقدميك، بالإضافة إلى ذلك، قد يوصى الطبيب بإجراء اختبار يسمى مخطط كهربية العضل (EMG) لقياس النشاط الكهربائي في أعصابك وعضلاتك.

التعايش مع الاعتلال العصبي المحيطى:

لا يوجد علاج للاعتلال العصبي المحيطي، ولكن هناك طرق لإدارة الأعراض وتحسين نوعية حياتك، على النحو التالى:

– الأدوية:

يمكن أن تساعد مسكنات الألم في تخفيف الانزعاج الخفيف، في حين أن الأدوية الأقوى مثل مضادات الاكتئاب أو يمكن استخدام الأدوية المضادة للنوبات لعلاج الألم الشديد.

– العلاج الطبيعي:

يمكن أن يساعد في تحسين القوة والتوازن، مما يجعل الأنشطة اليومية أسهل، كما يمكن أن يكون العلاج بالتدليك مفيدًا أيضًا، حيث يعزز الدورة الدموية ويوفر تخفيفًا مؤقتًا للألم، حيث أن تدليك اليدين والقدمين يمكن أن يحسن الدورة الدموية ويخفف الألم مؤقتًا.

– تغييرات نمط الحياة:

الحفاظ على نمط حياة صحي أمر بالغ الأهمية، حيث تساعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام في الحفاظ على قوة العضلات وتوازنها، بينما يدعم النظام الغذائي المتوازن الغني بالفيتامينات والمواد المغذية أعصابك وأوعيتك الدموية.

– إذا كنت مصابًا بمرض السكري:

فإن التحكم في مستويات السكر في الدم أمر مهم بشكل خاص.

– حماية قدميك:

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من اعتلال عصبي في أقدامهم، من الضروري فحص قدميك يوميًا بحثًا عن أي جروح أو بثور أو إصابات أخرى، حيث قد لا تشعر بها على الفور، مع أهمية ارتداء أحذية مريحة ومناسبة توفر دعمًا جيدًا.