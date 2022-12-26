هل تشعر بتقلب المزاج والكآبة مع بداية الشتاء.. هذه النصائح ضرورية لك

يعاني الكثيرون عند تبدل فصول السنة من حالات اكتئاب أو ما يسمى بـ "الاضطراب العاطفي الموسمي"

يعاني الكثيرون عند تبدل فصول السنة من حالات اكتئاب، أو ما يسمى بـ “الاضطراب العاطفي الموسمي” (Seasonal affective disorder-SAD) بسبب التغيرات الموسمية، حيث يبدأ وينتهي في الأوقات نفسها تقريبًا من كل عام.

وتبدأ اعراض هذه الاضطراب بالظهور في فصل الخريف وتستمر خلال الشتاء، و تؤدي إلى شعور بوهن في القوة وتقلب المزاـ إلا أنها تزول غالبًا خلال أشهر الربيع والصيف.

وفي حالات أقل شيوًعا، يؤدي الاضطراب العاطفي الموسمي إلى الإصابة بالاكتئاب خلال الربيع أو بداية الصيف، وتزول الأعراض خلال أشهر الخريف أو الشتاء.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، إليكم أبرز العلاجات المستخدمة في علاج الاضطراب العاطفي الموسمي:

1. العلاج بالضوء

يعد من أبرز الخطوات لعلاج الاضطراب العاطفي الموسمي هو العلاج بالضوء، حيث أنه يتم الجلوس على بعد بضعة أقدام من صندوق إضاءة خاص للتعرض للضوء الساطع لمدة تتراوح من نصف ساعة إلى ساعة كل صباح، حيث أنه يعمل على تغيير المواد الكيميائية والنواقل العصبية في الدماغ والمرتبطة بالمزاج.

2. العلاج النفسي

يسمى العلاج النفسي أيضًا العلاج بالكلام، ويعد خيارًا آخر لعلاج الاضطراب العاطفي الموسمي، حيث أنه يركز على الجوانب النفسية وكيفية عمل الدماغ، وعلى الجوانب الاجتماعية وكيفية التفاعل مع الآخرين، ومن الأمثلة عليه العلاج السلوكي المعرفي.

يساعد العلاج السلوكي المعرفي على تحديد وتغيير الأفكار والسلوكيات السلبية والطريقة التي يتم الشعور فيها وكيفية إدارتها وتحسين مهارات العلاقات الشخصية.

3. العلاج بأدوية مضادات الاكتئاب

يعد من العلاجات الشائعة في علاج الاضطراب العاطفي الموسمي تناول أدوية الاكتئاب وخاصة إذا كانت الأعراض شديدة، ومن أبرز الأدوية التي تستخدم: مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية، والبوبروبيون (Bupropion).

4. العلاج بمكملات فيتامين د

يعاني العديد من الأشخاص المصابين بالاضطراب العاطفي الموسمي من نقص في مستويات فيتامين د، فقد تساعد المكملات الغذائية لفيتامين د في تحسين الأعراض.

إليك بعض النصائح المهمة والتي تساعدك على التحكم في الأعراض:

اجعل بيئتك أكثر إشراقًا وجيدة التهوية قدر الإمكان، قم بفتح الستائر لدخول ضوء الشمس واجلس بالقرب من النوافذ المشرقة أثناء تواجدك في المنزل أو في المكتب.

قم بممارسة الرياضة، مثل المشي لمسافات طويلة لتخفيف التوتر والقلق وتخفيف أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي

تناول نظام غذائي صحي للتخفيف من أعراض الاكتئاب وابتعد عن المخدرات والكحول حيث أنهما يعملان على جعل الاكتئاب أسوء.

اتبع خطة العلاج التي وضعها لك طبيبك وتحدث إليه قبل البدء في استخدام أي من العلاجات، مثل: العلاج بالضوء لوصف كيفية ووقت استخدام صندوق الضوء، واحرص على

تناول أدويتك بانتظام حيث أن مضادات الاكتئاب تستغرق من 4-6 أسابيع حتى يسري مفعول الدواء بالكامل.

مارس بعض التقنيات، مثل: الاسترخاء ، واليوغا، والتاي تشي، والتأمل إذ أنها تساعد على التخفيف من أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي.

حاول النوم بشكل كافٍ وجيد لتساعد جسمك وعقلك على الشعور بالراحة.

نجنب العزلة وقم بالتواصل مع عائلتك وأصدقائك عند الشعور بالحزن لتقديم الدعم والمساعدة.

ضع أهدافًا واقعية في ظل الاكتئاب وقسّم المهام الكبيرة إلى مهام صغيرة وحدد الأولويات وافعل ما تستطيع فعله قدر المستطاع.

محاذير حول علاج الاضطراب العاطفي الموسمي

أخبر طبيبك قبل أن يصف لك العلاج بالضوء أو العلاج بمضادات الاكتئاب إذا كان لديك اضطراب ثنائي القطب لمنع حدوث نوبة هوس.

إذا كنت تسعى للعلاج بالمكملات الغذائية والأعشاب، قم باستشارة الطبيب وتأكد من فهمك للمخاطر والفوائد المحتملة، حيث أن العلاجات البديلة ليست بديلًا عن الرعاية الطبية.

إذا كان لديك مشكلات في العين، مثل: التلف أو حساسية من الضوء، يفضل تجنب العلاج بالضوء لمنع بعض الآثار الجانبية التي قد تحدث، مثل: الانفعالات أو التهيج، والصداع أو إجهاد العين، ومشكلات في النوم، والتعب، وعدم وضوح الرؤية.

هل يمكن منع الاضطراب العاطفي الموسمي؟

نظرًا لأن الاضطراب العاطفي الموسمي يبدأ غالبًا في الشتاء، فيعد من الأفضل للأشخاص الذين يعانون في كل موسم من الاضطراب العاطفي الموسمي البدء بالعلاجات التي ذكرت سابقًا قبل بداية الموسم، حيث أنه يساعد على التقليل من خطر الإصابة بالاكتئاب.