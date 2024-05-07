هل تعاني من الأرق؟.. أضف هذه الأطعمة إلى نظامك الغذائي

كثير منا يشعر بالأرق وقلة النوم، وقد نستيقظ أيضًا مع الشعور بالتعب والضعف، وقد يدل ذلك على نقص معدن حيوى يعرف بالمغنيسيوم، ما قد يؤدي إلى عدة مشاكل صحية مثل تشنجات العضلات والضعف وعدم انتظام ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم، ومع ذلك، فإن أسهل طريقة لإصلاح هذه الحالة الصحية هى إدراج الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم فى النظام الغذائى اليومى، وفقًا لتقرير موقع “Food-tv”.

فيما يلى.. 6 أطعمة شائعة يمكن تناولها لتعزيز مستويات المغنيسيوم فى الجسم:

واحدة من أفضل المصادر النباتية للمغنيسيوم، حيث توفر ما يقرب من 79 ملليغرام من المغنيسيوم لكل 100 جرام، ويمكن أن يساعد دمج السبانخ فى نظامك الغذائى على تعزيز مستويات المغنيسيوم فى الجسم.

اللوز

غنى بالعناصر الغذائية من بينها المغنيسيوم، حيث يوجد حوالى 268 ملليجرام من المغنيسيوم لكل 100 جرام من اللوز، يعد تناول وجبات خفيفة من اللوز أو إضافتها إلى الزبادى طريقة سهلة لزيادة استهلاكك اليومى من المغنيسيوم.

بذور اليقطين

تعتبر بذور اليقطين مصدرًا ممتازًا آخر للمغنيسيوم، حيث تحتوى على ما يقرب من 535 ملليجرام من المغنيسيوم لكل 100 جرام، حيث يمكن إضافة بذور اليقطين إلى السلطات أو دقيق الشوفان أو الزبادى.

الأفوكادو

ليس غنيًا بالدهون الصحية فحسب، بل أنه أيضًا مصدر جيد للمغنيسيوم، حيث يوفر حوالى 29 ملليجرام من المغنيسيوم لكل 100 جرام، حيث يمكن تناول عصير الأفوكادو أو إضافته إلى السلطات.

الفاصوليا السوداء

الفاصوليا السوداء هى من البقوليات المغذية التى تحتوى على نسبة عالية من المغنيسيوم، حيث تحتوى على ما يقرب من 160 ملليجرام من المغنيسيوم لكل 100 جرام.

الشيكولاتة الداكنة

ليست لذيذة فحسب، بل هى أيضًا مصدر جيد للمغنيسيوم، حيث تحتوى على ما يقرب من 228 ملليجرام من المغنيسيوم لكل 100 جرام، إن اختيار الشوكولاتة الداكنة التى تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو توفر حوالى 70٪ أو أعلى من المغنيسيوم بالإضافة إلى فوائد صحية أخرى.