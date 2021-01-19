هل تعاني من الالتهاب الرئوي المزمن؟ لهذه الأسباب عليك التأني قبل أخذ لقاح كورونا

يُعد الالتهاب الرئوي عدوى تؤدي إلى التهاب الحويصلات الهوائية في إحدى الرئتين أو كلتيهما. قد تُملأ الحويصلات الهوائية بالسوائل أو بالصديد (مادة قيحية)، الأمر الذي يسبب السعال المصحوب بالبلغم أو الصديد، والحمى أو القشعريرة، وصعوبة في التنفس. يمكن لمجموعة متنوعة من الكائنات الحية، بما في ذلك البكتيريا، والفيروسات والفطريات، أن تسبب الالتهاب الرئوي.

دعا خبراء في مجال الصحة إلى مزيد من التأني قبل إعطاء مرضى الالتهاب الرئوي المزمن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، خوفا من أن يؤدي اللقاح لنتائج عكسية.

يعد الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض ضمن الفئات الأكثر عرضة للخطر في حال الإصابة بكورونا، بحسب صحيفة “النهار” اللبنانية.

وأوضحت أن فيروس كورونا يشكل خطرا على مريض الالتهاب الرئوي المزمن، حيث تتضرر الرئة بشكل كبير جراء المرض.

وأشارت الصحيفة إلى أن فيروس كورونا المستجد يصيب الرئتين المتضررتين في الأصل لدى هؤلاء المرضى الذين قد تنخفض قدرات الجهاز التنفسي لديهم إلى حد كبير.

وانطلاقا من هذا الوضع الصحي يتخوّف الخبراء من الآثار الجانبية المحتملة للقاح كورونا على هؤلاء المرضى.

وبحسب الخبراء فقد يكون الأشخاص الذين يعانون من مرض مزمن في الجهاز التنفسي مثل الالتهاب الرئوي المزمن، أكثر عرضة للتدهور الصحي بعد حصولهم على جرعة اللقاح.

ويرى خبراء الصحة أن هذا الأمر يستوجب التريث والحرص بانتظار المزيد من الدراسات حول مدى تأثير اللقاح على هذه الفئة.