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هل تعاني من الغدة الدرقية ؟ تجنب هذه الأطعمة فورا

13 - يناير - 2021
آخر تحديث: 13 - يناير - 2021 10:20 مساءً
الغدة الدرقية

الغدة الدرقية

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الغدة الدرقية هي غدة صغيرة على شكل فراشة تقع في مقدمة قاعدة عنقك بالضبط أسفل تفاحة آدم. الهرمونات التي تنتجها الغدة الدرقية — ثلاثي اليودوثيرونين (T3) والثيروكسين (T4) — لديهم تأثير هائل على صحتك ويؤثرون على جميع نواحي الأيض. تؤثر هذه الهرمونات أيضًا على التحكم في الوظائف الحيوية مثل درجة حرارة الجسم ومعدل نبض القلب.

وحذرت خبيرة تغذية مرضى الغدة الدرقية من تناول بعض الأطعمة، من بينها البروكلي، لتجنب حدوث مضاعفات للمرض.

ونقلت صحيفة “النهار” اللبنانية عن اختصاصية التغذية ماريال منصور، أنّ تناول أغذية محددة قد تؤدي إلى مشاكل صحية ومضاعفات لدى مرضى الغدة الدرقية.

وأوضحت خبيرة التغذية أن هذه الأطعمة هي:

بروتين الصويا، وذلك لأنه يؤثر على منع امتصاص الجسم لهرمون الغدة الدرقية.

الخضروات الصلبة، كاللفت، القرنبيط، الملفوف والبروكلي، والتي تحتوي على مادة كيميائية تبطئ عمل الغدة الدرقية.

منتجات القمح الغنية بالغلوتين، كالطحين والشوفان والمعكرونة، وذلك لأنّها تؤثر على وظائف الغدة الدرقية في الجسم.

الدهون والمقالي، التي توجد في الوجبات السريعة، كاللحوم الغنية بالدهون، واللحوم المصنعة والحلويات، وذلك لأنها تزيد من خطر الالتهابات وحدوث اضطرابات في عمل الغدة الدرقية.

الكافيين وذلك لأنه يؤثر سلبا على امتصاص أدوية الغدة الدرقية في الأمعاء، الأمر الذي يعوق تنظيم إفرازات الغدة الدرقية.

الأطعمة المصنعة، وذلك لأنها غنية بكميات كبيرة من الصوديوم، وتؤدي إلى زيادة نشاط الغدة الدرقية.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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