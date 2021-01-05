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هل تعيش مع مصاب بكورونا؟ هكذا تتجنب العدوى

منذ 10 ثواني
خطوات هامة وبسيطة لعلاج أعراض عدوى فيروس كورونا الطفيفة بالمنزل

كورونا

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لا يحتاج مصابو كورونا الدخول إلى المستشفى في حال كانت الأعراض غير حادة، لذلك يضطر المصاب على المكوث في المنزل مع عائلته لا سيما إذا لا يتوفر لديه مكانا آخرا لحجر نفسه، ما يضع الأسرة في حالة من القلق والهلع من أن يصايوا بالفيروس لا سيما أنهم يقدمون له الرعاية اللازمة .

وذكرت مجلة “ناشونال إنتريست” الأمريكية أن “مراكز السيطرة على الأمراض” الأميركية أصدرت إرشادات لما يجب فعله إذا كان أحد أفراد الأسرة مصاباً بالفيروس، في حين أن باقي أفراد الاسرة غير مصابين.

وتقول الإرشادات إنه “يجب على الشخص المريض أن يعزل نفسه عن الآخرين في المنزل”. ومع ذلك، يجب على أولئك الذين يعيشون معه الاستمرار في الاطمئنان على الشخص المعزول بينما يكون في عزلته.

وتضيف: “اجعل الشخص المريض يستخدم غرفة نوم وحماماً منفصلين عن غرف النوم والحمامات الخاصة بباقي أفراد الأسرة، إن أمكن ذلك. واجعل المريض يقيم في غرفة خاصة به أو في منطقة خاصة به بعيداً عن الآخرين، إذا كان ذلك ممكناً. كما يجب أن نحاول أن نبقى على بعد ستة أقدام على الأقل من الشخص المريض”.

وبالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى استخدام مساحة مشتركة، فإنه يتعين عليهم فتح النوافذ من أجل الحفاظ على تدفق الهواء، إلى جانب تحسين التهوية أيضاً.

ويجب أن يأكل الشخص المريض وهو منفصل عن باقي أفراد الأسرة غير المصابين، بينما يجب أن يتم غسل أطباقه باستخدام القفازات والماء الساخن.

وتنصح مراكز السيطرة على الأمراض من يمرون بهذه الحالة، أن “يتم التعامل مع أي أطباق أو أكواب أو أدوات مائدة يستخدمها الشخص المريض، بارتداء القفازات. كما يجب أن يتم غسلها بالصابون والماء الساخن أو في غسالة الصحون”.

    المصدر :
  • الإمارت 24
  • وكالة الأنباء الألمانية

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