هل تناول فيتامين “د” يحمي من فيروس كورونا؟

منذ ظهور فيروس كورونا حول العالم، نصح العديد من الاطباء بتناول فيتامين “د” للوقاية من فيروس كورونا.

وفي هذا السياق، كتب موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه “صوت بيروت انترناشونال” وجاء فيه …

بحسب مراجعة أجرتها حكومة المملكة المتحدة ، لا يوجد “دليل كاف” على أن تناول فيتامين (د) يمكن أن يمنع أو يعالج كوفيد-19.

لكن المسؤولين ما زالوا يوصون البريطانيين بأخذ المغذيات المعززة للمناعة خلال فصل الشتاء.

وقد أمر وزير الصحة مات هانكوك بمراجعة سريعة لتأثير الفيتامين على كوفيد في أكتوبر ، بعد تعرضه لانتقادات لاذعة بسبب نفيه لوجود أي تأثير دون أي دليل لدعم ادعاءاته.

قامت لجنة من الخبراء عبر العديد من الوكالات الحكومية، بما في ذلك الصحة العامة في إنجلترا ، بتحليل “أفضل” الدراسات العلمية من جميع أنحاء العالم ، دون أن يحددوا عدد الأبحاث التي نظروا إليها.

لكن الفريق ، بقيادة NICE ، قال “لم يكن من الممكن” تحديد علاقة مباشرة بين فيتامين (د) و كوفيد، مشيرا إلى عدم وجود تجارب عالية الجودة.

وجدت مجموعة من الدراسات أن كمية هائلة من الأشخاص الذين يصابون بـكوفيد-19 ليس لديهم ما يكفي من فيتامين (د) في أجسادهم وبأنه غالباً ما يكون المصابون الأكثر مرضاً يعانون من نقص من فيتامين (د).

لكن العلماء لم يتمكنوا حتى الآن من تحديد ما إذا كان النقص يجعل الناس أكثر عرضة لكوفيد، أو ما إذا كان التوعك والمرض يؤدي إلى تعطل مستويات فيتامين (د) في الجسم.

ولا تزال NICE تحث البريطانيين على استكمال 10 ميكروغرام من فيتامين (د) كل يوم بين أكتوبر وأوائل مارس بسبب فوائده الصحية الأخرى المثبتة على العظام والعضلات والجهاز المناعي.

يعتقد الخبراء أن الناس ربما لم يأخذوا ما يكفي من فيتامين (د) من أشعة الشمس هذا العام بسبب بقائهم لفترات طويلة في الداخل نتيجة الوباء.

إنّ مكملات فيتامين (د) آمنة ورخيصة ومتاحة بسهولة. أنها تكلف أقل من 6p للحبة وتباع في معظم الصيدليات ومحلات السوبر ماركت والمحلات الصحية.

وقال الدكتور بول كريسب ، مدير مركز المبادئ التوجيهية في NICE: “على الرغم من عدم وجود أدلة كافية للتوصية بفيتامين (د) للوقاية من كوفيد-19 أو علاجه في هذا الوقت ، فإننا نشجع الناس على اتباع المشورة الحكومية بشأن تناول هذا الفيتامين طوال فترة الخريف والشتاء.

“مع استمرار البحث حول تأثير فيتامين (د) على كوفيد-19 ، نواصل مراقبة الأدلة أثناء نشرها وسنقوم بمراجعة وتحديث الإرشادات إذا لزم الأمر.”

ينصح كبار السن البريطانيين والأشخاص ذوي البشرة الداكنة بتناول فيتامين (د) على مدار السنة لأنهم أكثر عرضة للنقص من المجموعات الأخرى.

إنّ كبار السن يميلون إلى قضاء وقت أقل في الهواء الطلق لذلك هم أقل تعرضاً لأشعة الشمس. في حين ينتج الجسم فيتامين د بشكل طبيعي عند التعرض لأشعة الشمس.

من المرجح أن يعاني السود والأقليات العرقية (BAME) من نقص أيضاً لأنه من الصعب على أنواع البشرة الداكنة امتصاص العناصر الغذائية من أشعة الشمس.

تم تقديم مكملات فيتامين (د) المجانية لأكثر من 2.5 مليون شخصاً في جميع أنحاء إنجلترا هذا الشتاء.

وقال البروفيسور إيان يونغ ، رئيس اللجنة الاستشارية العلمية المعنية بالتغذية ، الذي شارك في المراجعة: “تؤكد مراجعة الأدلة هذه أنه لا توجد حاليا أدلة كافية لتحديد وجود علاقة سببية بين فيتامين (د) و كوفيد-19.”

وقالت الدكتورة أليسون تيدستون ، رئيسة التغذية في الصحة العامة في إنجلترا: “فيتامين (د) مهم لصحة العظام والعضلات.

‘نحن ننصح الجميع وخاصة كبار السن الذين لا يخرجون كثيراً وذوي البشرة الداكنة ، بتناول أخذ مكملات فيتامين د التي تحتوي على 10 ميكروغرام كل يوم.

“هذا العام ، تعتبر هذه النصيحة أكثر أهمية من أي وقت مضى، وذلك بسبب قضاء الكثير من الناس وقتهم داخل المنزل.”

يقوم باحثون من جامعة كوين ماري في لندن حاليا بإجراء تجربة عشوائية تحقق في الفوائد المحتملة للمغذيات على كوفيد-19. أعطى العلماء 5000 متطوعاً الفيتامين في أكتوبر وسيقيمونهم على مدى ستة أشهر.

سيقوم الخبراء بعد ذلك بتقييم ما إذا كان المشاركون أقل عرضة للإصابة بالفيروس وتطوير نوبة شديدة من المرض خلال أشهر الشتاء.

ويعتبر البريطانيون أكثر عرضة لخطر نقص فيتامين (د) بين شهري أكتوبر وأبريل عندما تكون مستويات أشعة الشمس منخفضة جدا بحيث لا يستطيع الجسم صنع فيتامين (د).

يعاني حوالي اثنين من كل خمسة بريطانيين من نقص خلال فصل الشتاء ، عندما تكون التهابات الجهاز التنفسي أكثر شيوعا. في الولايات المتحدة ، يفتقر اثنان على الأقل من كل خمسة مواطنين أيضا إلى مستويات كافية من الفيتامين.

أما النصيحة الحالية من Public Health England و NHS هي أن يفكر الجميع في تناول مكمل يومي 10 ميكروغرام وهي الكمية الموجودة في شريحة سمك السلمون الصغيرة وذلك خلال أشهر الشتاء عندما يصعب الحصول على الشمس.

تقول NHS أن كلّ المستويات التي هي أقل من 25nmol / L-أي ما يعادل 10ng / ml-في الدم تشير إلى نقص فيتامين (د).

ويعتقد أن هذا يعادل تناول حوالي 10 ميكروغرام من فيتامين (د) يومياً.

بدأت الأقاويل حول العلاقة بين نقص فيتامين (د) وارتباطه الملحوظ بنتائج كوفيد-19 السيئة في الارتفاع في وقت مبكر من مايو.

تكمن المشكلة في حقيقة أن هناك نقصا في الأبحاث الطبية والتجارب ذات الشواهد التي تقارن الأشخاص الذين يحصلون على الفيتامين مع أولئك الذين لايحصلون عليه لمعرفة أي مجموعة هي الأفضل.

وقد قامت دراسة واحدة فقط بذلك حتى الآن ، أجرتها جامعة قرطبة في إسبانيا ونشرت في وقت سابق من الخريف.

أعطى الباحثون جرعات عالية من الكالسيفيديول-وهو نوع من مكملات فيتامين (د) إلى 50 مريضاً في المستشفى يعانون من كوفيد-19.

لم تكن هناك وفيات بين المتطوعين الذين تلقوا الفيتامين وتم إخراج جميع المرضى ال50من المستشفى في نهاية المطاف بحلول نهاية الدراسة. لكن اثنين من بين 26 مريضاً كانوا ضمن مجموعة تحكّم ، ولم يتمّ إعطاؤهم الأقراص، قد لقوا حتفهم.

شعر مريض واحد فقط تم إعطاؤه كالسيفيديول بالمرض بما يكفي ليتم إدخاله إلى العناية المركزة ، في حين تم نقل نصف المشاركين في مجموعة التحكم إلى وحدة العناية المركزة وتوفي اثنان.

لكن العديد من العلماء انتقدوا الدراسة ، قائلين إن حجم عينتها صغير جدا بحيث لا يمكن استخلاص أي استنتاجات مؤكدة حول تأثير فيتامين د.

ومع ذلك ، كانتهذه أكثر النتائج الواعدة لتجارب الفيتامين حتى الآن ، وتتوافق مع الأبحاث السابقة التي تفيد بأن إصلاح نقص الفيتامين قد يخفض معدلات الوفيات بمقدار النصف.

وجدت دراسة أجرتها جامعة نورث وسترن ، نشرت في مايو ، أن مرضى كوفيد-19 الذين يعانون من نقص شديد في فيتامين (د) لديهم ضعف احتمال التعرض لمضاعفات كبيرة والموت.

ما يقرب من 99 في المائة من مرضى كوفيد-19 الذين يعانون من نقص فيتامين (د) يموتون ، وفقاً لدراسة أجراها باحثون إندونيسيون قاموا بتحليل سجلات المستشفى ل780 شخصا الذين ثبتت إصابتهم بالSARS-coV-2.

وكشفت النتائج أن 98.9 في المائة من المرضى المصابين الذين يعرفون بأنهم يعانون من نقص فيتامين (د) — أقل من 20 غ/مل — ماتوا. ومع ذلك انخفض هذا إلى 4.1 في المئة فقط للمرضى الذين لديهم ما يكفي من هذا الفيتامين في جسمهم.

حذر الباحثون من أن الدراسة لم تكن نهائية ، لأن المرضى الذين يعانون من مستويات عالية من فيتامين (د) كانوا أكثر صحة وأصغر سناً.

ووجدت دراسة أخرى أجرتها جامعة طهران ، في إيران ، وجامعة بوسطن ، أن مرضى كوفيد-19 في المستشفى الذين لديهم ما يكفي من فيتامين د – لا يقل عن 30 نانوغرام/مل— كانوا أقل عرضة للوفاة من المرض بنسبة 51.5 في المائة.

أظهرت الدراسة التي شملت 235 مريضا في المستشفى مصابين بـكوفيد-19 أنّ أولئك الذين لديهم ما يكفي من فيتامين (د) لديهم خطر أقل بكثير من الإصابة بأمراض خطيرة أو الحاجة إلى أجهزة التنفس الصناعي.

بالإضافة إلى ذلك، فإنّ المرضى الذين لديهم الكثير من الفيتامينات لديهم أيضاً التهابات أقل – والذي غالبا ما يكون أحد الآثار الجانبية القاتلة لـكوفيد-19.

ومع ذلك ، كانت هناك عيوب في هذه الدراسات ، مثل عدم الاعتراف بالعوامل المربكة ، مثل التدخين ، والوضع الاقتصادي الاجتماعي ، والتي لم يتم تسجيلها لجميع المرضى والتي يمكن أن يكون لها تأثير على شدة المرض.

لم يتم تحديد الظروف الصحية الأساسية لبعض المشاركين ، على الرغم من وجود تأثير كبير لذلك على شدة المرض.

كما كانت هناك أيضاً ثلاث دراسات على الأقل اقترحت أن أولئك الذين لديهم ما يكفي من فيتامين (د) أقل عرضة للإصابة بالفيروس التاجي.