هل تُحسنين اختيار الشامبو المناسب لنوع شعركِ؟

تبدأ العناية بالشعر من اختيار الشامبو الذي يحافظ على نظافته، يحترم طبيعته، ويلبّي متطلّباته. ولكن ما السبيل لاختيار الشامبو المناسب في هذا المجال؟ الجواب عن هذا السؤال أكثر بساطة مما نعتقد، يكفي البحث عن الميزة التي يفتقد إليها الشعر واختيار الشامبو القادر على تأمينها.

– أفضل شامبو للشعر الدهني هو المُكثّف:

يتمتع الشامبو المُكثّف للشعر بقدرة كبيرة على تحسين حالة الشعر الدهني والتخفيف من إفرازاته المزعجة. ينصح الخبراء بغسل هذا النوع من الشعر مرة كل يومين أو ثلاثة، مما يؤمّن الاستراحة للغدد الدهنيّة ويهدئ من نشاطها. كما يشددون على ضرورة تجنّب الغسل اليومي للشعر الدهني كونه يزيد من الإفرازات الزهميّة بدل تخفيفها.

– أفضل شامبو للشعر الجاف هو المرطّب:

يؤدّي التعرّض المباشر للشمس لجعل الشعر أكثر جفافاً، وضعفاً، وتقصّفاً. أما في حالة الشعر الجاف أصلاً فتتفاقم المشكلة بشكل أكبر، ولتأمين الرطوبة والنعومة التي يفتقد إليها هذا النوع من الشعر يُنصح باستعمال شامبو مرطّب يكون غنياً بالزيوت النباتية التي تغذّيه وترطّبه في الوقت نفسه.

أفضل الزيوت للعناية بالشعر الجاف هي: زيت جوز الهند، زيت الصويا، زيت دوار الشمس، زيت الخروع، زيت الأرغان، وزيت البابونج. فهي تغذي الشعر، وترمم أليافه من الجذور حتى الأطراف مما يعيد إليه نعومته ولمعانه.

– أفضل شامبو لعلاج حكّة الرأس هو المنظّم لإفرازاتها:

قد تعاني فروة الرأس من حكّة مزعجة تترافق أحياناً مع ظهور القشرة. وهي في هذه الحالة تحتاج إلى عناية خاصة بشامبو يحتوي على الطين المنقّي والبروفيتامين B5 المعروف بخصائصه الحامية لألياف الشعر مما يساعد على ترميمها من الجذور حتى الأطراف. تساعد هاتين المادتين على على تنظيم إفرازات فروة الرأس مما يقضي على الحكّة بشكل نهائي وعلى القشرة في حال وجودها.

– أفضل شامبو للشعر المصبوغ هو الخالي من السولفات:

تشكّل العناية بالشعر المصبوغ مهمة دقيقة، ولذلك ينصحكِ الخبراء باختيار شامبو خالٍ من السولفات والسيليكون، والعناصر المتلألئة التي يمكن أن تترك بقاياها على الشعر مما يتسبب باختناقه ويفقده حيوية لونه. جرّبي أنواع الشامبو الناعم المخصصة للشعر المصبوغ، فهي تحافظ على نظافته وإشراقة لونه لأطول فترة ممكنة.

– أفضل شامبو للشعر الخفيف هو الذي يجعله يبدو أكثر سماكة:

يحتاج الشعر الخفيف إلى أنواع من الشامبو تُعزّز كثافته وتزيد سماكته. وتتوفر في الأسواق أنواع من الشامبو مخصصة للشعر الخفيف، تكون غنيّة بالمكوّنات النباتية المقوّية للشعر ومزوّدة بتأثير الخدع البصريّة التي تجعل الشعر يبدو أكثر كثافة فلا تتأخري في استعمالها لإضفاء المزيد من الحجم على شعركِ.

– أفضل شامبو للشعر المجعّد هو الذي يضبط خصلاته:

تحتاج جميع أنواع الشعر المجعّد إلى شامبو يضبط حركتها مما يسهّل الحفاظ على تسريحة مرتبة. وقد لجأت المختبرات العالميّة إلى تصنيع أنواع من الشامبو والبلسم المخصصة لحلّ مشاكل هذا النوع من الشعر، تكون قادرة على تأمين ليونته ولمعانه مع ضبط خصلاته دون إثقالها.

– أفضل شامبو للشعر الفاقد للنضارة هو المنقّي:

إذا كان روتين العناية بشعركِ يتضمّن استعمال الرغوة الخاصة بالتسريح، الرذاذ المكثّف، الشامبو الجاف، الجل أو الكريم المثبّت للتسريحة، فإن هذه المستحضرات تترك بقايا منها على شعركِ مما يثقله ويفقده حيويته. وهذا ما يجعلكِ بحاجة إلى استعمال شامبو منقّي يخلّص سطح الشعر من كل البقايا المتراكمة عليه، على أن يتمّ استعماله مرة أسبوعياً للحفاظ على صحة الشعر في مختلف الظروف.

– أفضل شامبو للشعر التالف هو المقوّي:

إن الإفراط في التعرّض للشمس ولاستعمال المجفف أو المكواة الكهربائية أثناء التسريح يُعرّض الشعر للتلف، كما يأتي التلوين المتكرر ليتسبب في تفاقم هذه المشكلة. للعناية بهذا النوع من الشعر، اختاري شامبو مقويّا يغذّيه بالعمق ويؤمن له ترطيباً إضافياً للمساعدة على إعادة الحيوية إليه.

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