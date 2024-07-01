هل هناك جانب سلبي لتناول البيض بشكل يومي؟

يعتبر البيض من الأطعمة الغنية بالبروتين والدهون الصحية، وهو غذاء فعال ومتنوع، لذلك ليس من المستغرب أن الكثير منا يحب تناوله على الإفطار يوميًا.

ولسوء الحظ، كان البيض أيضًا موضع اهتمام عندما يتعلق الأمر بالتغذية، إذ تغيرت الآراء بشكل كبير في العقد الماضي، خاصة بشأن المخاوف المتعلقة بالكوليسترول. فهل هناك أي جانب سلبي لتناول البيض بشكل متكرر؟

يقول اختصاصيو التغذية لموقع “توداي” إن الإجابة تعتمد على أهدافك واحتياجاتك الصحية.

وتؤكد جريس ديروتشا، اختصاصية التغذية المسجلة: “أقول للأفراد إنه يمكنهم تناول البيض كل يوم، لكن يعتمد الأمر فقط على كيفية طهوه، ومدى حصولك على العناصر الغذائية الأخرى أيضًا”.

القيمة الغذائية للبيض

في بيضة واحدة كاملة كبيرة، ستحصل على:

72 سعرة حرارية

6.2 غرام بروتين

5 غرام دهون، منها حوالي 1.6 غرام دهون مشبعة

0 غرام سكر

0 غرام كربوهيدرات

هل يمكنك تناول البيض على الفطور كل يوم؟

يتفق الخبراء بشكل عام على أن معظم الأفراد يمكنهم تناول البيض بشكل متكرر كل يوم إذا رغبوا في ذلك، ما عدا أولئك الذين يعانون أمراض القلب والأوعية الدموية؛ فهم مضطرون للاستغناء عن البيض أو التخفيف منه في نظامهم الغذائي، خاصة أن صفار البيض يحتوي على كمية لا بأس بها من الدهون المشبعة، لذا فإن تناول بياض البيض فقط سيوفر لك كمية جيدة من البروتين من دون تلك الدهون.

والمشكلة، بحسب الخبراء، هي أنك ستفقد أيضًا أحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 الموجودة في صفار البيض، التي يمكن أن تكون مفيدة لصحة القلب، وستتخلى أيضًا عن المذاق الغني لصفار البيض.