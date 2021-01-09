هل يؤدي كورونا إلى انخفاض إدراكي ومرض الزهايمر بعد سنوات من الإصابة؟

شارك العديد من المتعافين من فيروس كورونا تجاربهم مع الاطباء، لا سيما الأعراض التي استمرت لفترة طويلة حتى بعد الشفاء، لكن هل يمكن أن تظهر الأمراض بعد سنوات من الإصابة بكورونا؟

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت انترناشونال” جاء فيه …

يشعر العلماء بالقلق من أن الفيروس التاجي قد يسبب أضراراً طويلة الأمد على الدماغ والجهاز العصبي المركزي، مما قد يؤدي إلى مرض الزهايمر في وقت لاحق من الحياة.

يخطط الأكاديميون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لإجراء دراسة عالمية واسعة النطاق للتحقيق في احتمال أن يؤدي السارس-CoV-2 ، الفيروس الذي يسبب كوفيد-19، إلى التدهور المعرفي ومرض الزهايمر والباركنسون وأشكال أخرى من الخرف بعد سنوات من الإصابة.

يحذر الباحثون من أن التداعيات الكاملة للمشاكل المتعلقة بالمخ والناجمة عن الفيروس التاجي لن تكون مفهومة تماماً إلا بعد عقود مع تقدم الناجين في العمر ، ولكن عمليات التشريح والبيانات من فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى هي مدعاة للقلق.

لا يوجد حالياً أي دليل على أن الفيروس التاجي يسبب مرض الزهايمر ولكن تم العثور على أن الفيروس قادر على غزو الدماغ ويأمل العلماء أن تسلط دراستهم العالمية الضوء على هذه القضية.

وقال المؤلف الرئيسي الدكتور غابرييل دي إراوسكين من جامعة تكساس: “منذ وباء الأنفلونزا في عامي 1917 و 1918 ، ارتبطت العديد من الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا باضطرابات الدماغ”.

“وشملت تلك الفيروسات التنفسية H1N1 والسارس CoV. ومن المعروف أيضاً أن فيروس السارس-CoV-2 ، الذي يسبب كوفيد-19 ، يؤثر على الدماغ والجهاز العصبي.”

سيتم إجراء البحث بالتعاون مع خبراء بريطانيين في جامعة ليستر ومركز الملكة الطبي في نوتنغهام.

تم ربط الأنفلونزا الإسبانية في عام 1918 من قبل العلماء بزيادة في آلام الدماغ مثل اضطراب النوم والقلق والذهان ، وهي أعراض شوهدت أيضاً في مرضى كوفيد.

ومع ذلك ، لا توجد حالياً بيانات كافية حول كيفية تأثير الفيروسات على الصحة المعرفية على المدى الطويل.

وجدت أبحاث من جامعة هارفارد في عام 2012 ونشرت في مجلة Science Translational Medicine وجود صلة بين الأنفلونزا وزيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

ومع ذلك ، وجدت دراسة أجرتها جامعة بازل نشرت في عام 2016 أن الأنفلونزا مرتبطة بالاضطرابات العصبية ولكنها لم تجد أي دليل على تغير خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

ويكتب الباحثون أن جائحة السارس-CoV-2 تقدم “فرصة فريدة-إن لم تكن مرحب بها -” لمعرفة المزيد حول كيفية تلف الفيروسات للدماغ.

أثبتت الأبحاث السابقة أن الفيروس التاجي يمكن أن يسبب الهذيان والسكتات الدماغية وحتى الشلل بسبب تأثيره على الجهاز العصبي المركزي.

ومع ذلك ، يقول الدكتور دي إراوسكين إن التأثير لن يقتصر فقط على الأعراض الحادة قصيرة المدى التي تظهر في المستشفيات ومن المرجح أن تظهر في الحالات المزمنة.

في التقرير الجديد ، يشير مؤلفو الدراسة إلى أن دخول SARS-CoV-2 داخل الأنف لدى الفئران يؤدي إلى غزو سريع للدماغ. كما شوهد الفيروس سابقاً في أنسجة المخ لدى المرضى المتوفين.

وقدمت دراسة أجريت على 33 شخصاً من قبل الباحثين في Charité-Universitätsmedizin Berlin أول دليل معروف على أن الفيروس التاجي يمكن أن يصيب الخلايا العصبية في الدماغ عبر المسار المخاطي بعد الوصول إلى أعلى الأنف.

ومن المعروف أيضاً أن الفيروس يؤثر على حاسة الشم لدى العديد من المرضى ويعتقد أنه يفعل ذلك لأن مركز حاسة الشم (اللمبة الشمية) في الدماغ التي تتحكم في الرائحة تنتشر مع ACE2 ، وهو المستقبل الذي يلعب دور مزلاج الفيروس والذي ينشره من أجل إصابة الخلايا البشرية.

وقال كبير المؤلفين الدكتور سودا سيشادري ، من جامعة تكساس: “الفكرة الأساسية من دراستنا هي أن بعض فيروسات الجهاز التنفسي لها تقارب لخلايا الجهاز العصبي”.

“إنّ الخلايا الشمية معرضة جداً للغزو الفيروسي وتستهدف بشكل خاص السارس-CoV-2 ، وهذا هو السبب في أن أحد الأعراض البارزة لـكوفيد-19 هو فقدان الرائحة.”

يضيف الدكتور إيراوسكين أن الفيروس يغزو منطقة الحصين في الدماغ عبر “اللمبة الشمية” وهذا الجزء من الدماغ يعتبر جزء لا يتجزأ من الذاكرة والتعلم.

ويتابع: يعتقد أنّ هذا المسار هو “أحد مصادر” التدهور المعرفي الذي شوهد لدى بعض مرضى كوفيد.

ويضيف: “نشك في أنه قد يكون أيضاً جزءاً من السبب وراء حدوث انخفاض إدراكي متسارع بمرور الوقت لدى الأفراد المعرضين للإصابة”.

سيتابع العلماء في أكثر من 30 دولة حياة حوالي 40,000 مشارك في الدراسة.

وسوف يقارن الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس مع أولئك الذين لم يصابوا بكوفيد-19. وقد تمّ تمويل المشروع في البداية من قبل جمعية الزهايمر ومقرها الولايات المتحدة.

ولا يتوقع الحصول على الدفعة الأولى من النتائج حتى عام 2022.

وقال الدكتور ريتشارد أوكلي ، من جمعية الزهايمر التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها ، لـ MailOnline: “كان الأشخاص المصابون بالخرف هم الأكثر تضرراً من جائحة الفيروس التاجي ، لذا من الضروري أن نفهم العلاقة المحتملة على المدى الطويل بين الفيروس والخرف.

“من المثير للقلق أن نلاحظ أن المؤلفين يقترحون أن هذا قد يؤثر على خطر إصابة شخص ما بالخرف في وقت لاحق من الحياة – نحن سعداء للغاية لرؤية منظمة الصحة العالمية ومجتمع الأبحاث العالمي بما في ذلك الباحثين الممولين من مجتمع الزهايمر ، يجتمعون للتحقيق في ذلك.

“في هذه المرحلة ، لا نعرف حتى الآن ما إذا كان الفيروس قد يؤثر على وظائف الدماغ على المدى الطويل، ولكن الدراسات التي اقترحتها هذه المجموعة الرائدة في العالم من الباحثين ستساعد في تسليط الضوء على هذه القضية المهمة بوضوح.”