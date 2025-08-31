هل يزيد الوشم خطر الإصابة بالسرطان؟

الكل يعلم أن الوشم يحمل معه مخاطر معيّنة مثل الالتهابات والحساسية. لكن في دراسات جديدة، تبيّن أيضاً وجود علاقة بين الوشم والسرطان ومن ضمنه سرطان الجلد واللمفوما واللوكيميا، بحسب ما نشر في webmd.

ما الخطر الذي يمكن أن يترافق مع الوشم؟

قد لا تكون هناك معلومات كافية في هذا الشأن، وقد لا يكون هناك ما يكفي من المعلومات للجزم بأن الوشم يسبّب السرطان، وقد تكون هناك حاجة إلى سنوات قبل أن يكون من الممكن تأكيد ذلك، لكن الخبراء يؤكدون أن ثمّة حاجة إلى المزيد من الحرص والوعي. فقد بات الخبراء يعرفون أنه قد يحتوي حبر الوشم على المواد المسرطنة: تتزيّن أجسام الناس بالوشم من 3000 سنة ق.م. إلا أن الوشم كان مختلفاً آنذاك فكانت مساحة الوشم أصغر. ومع أدوات الوشم الجديدة تخترق الجلد كمّيات كبيرة من الجلد. والمواد المستخدمة للوشم آنذاك كانت من مصادر طبيعية. هذا مع تحدّد ألوان الحبر المستخدمة حالياً. وغالباً ما تكون المواد والألوان المستخدمة حالياً مشابهة لتلك التي تُستخدم في الطابعة أو في طلاء السيارات. هي عبارة عن مجموعة من المكونات العضوية وتلك غير العضوية مع مواد حافظة وغيرها من المواد المسرطنة. حتى إنه بالنسبة للخبراء قد تكون في حبر الوشم المواد المسرطنة ذاتها التي في دخان السجائر. تضاف إلى ذلك، المعادن الثقيلة مثل الرصاص والكروم وهي موجودة بنسبة 9 في المئة من الحبر الأوروبي. ومن هذه المواد ما يسبّب السرطان. كذلك بالنسبة إلى الحبر الأميركي. والأسوأ أنه ما من ضوابط، ولم توافق وكالة الغذاء والدواء الأميركية على أيّ من أنواع الوشم والمواد المستخدمة فيه. وبوجود كمّ هائل من المكوّنات السامّة والمسرطنة يُعدّ الخطر كبيراً ويحذرون منه.

وأظهرت بعض الدراسات أن حبر الوشم يمكن أن يزيد خطر الإصابة بالميلانوما. وفي إحدى الدراسات تبيّن أن من لجأوا إلى رسم الوشم هم أكثر عرضةً مرتين للإصابة بالميلانوما.

من جهة أخرى، تبيّن أن الوشم يمكن أن يخفي السرطان لأن التشخيص يتأخر في حالات سرطان الجلد تحديداً بحيث يكون من الصعب ملاحظة أي تغيير في الجلد. حتى إنه يزيد من صعوبة الخزعة من العقد اللمفاوية. ففي إحدى الدراسات على نساء مصابات بسرطان وعانين عنق الرحم تبيّن أن نسبة 40 في المئة ممّن رسمن وشماً كانت لهنّ عقد لمفاوية ملوّنة بالحبر. وبالتالي التلوّن نتيجة الوشم يزيد من صعوبة التشخيص وتحليل الخزعات والتحقق من العقد اللمفاوية.