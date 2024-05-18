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هل يمكن أن يكون النعناع مفتاحًا لعلاج الزهايمر؟

منذ ساعة واحدة
النعناع - تعبيرية

النعناع - تعبيرية

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أظهرت دراسة حديثة أن روائح معينة قد تلعب دورا في علاج الزهايمر أو الوقاية منه، حيث تؤدي بعض الروائح إلى استجابات معينة في الدماغ.

وبحسب علماء فقد تحسنت القدرة المعرفية لفئران مصابة بمرض الزهايمر عقب استنشاقها مركب المنثول الكيميائي.

وأفاد موقع “sciencealert” أن العلماء لاحظوا أن استنشاق المنثول يعزز الاستجابة المناعية لدى الفئران، ويحسن القدرات الإدراكية لدى الحيوانات عموما، كما لوحظ في سلسلة من الاختبارات العملية.

وأظهرت الدراسة تحسن أمراض المناعة الذاتية وأيضا القدرة الإدراكية لدى الفئران السليمة والفئران المصابة بمرض الزهايمر.

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ووفق العلماء قد تؤدي بعض الروائح إلى استجابات معينة في الدماغ، مما يؤدي إلى تفاعلات كيميائية تؤثر على الذاكرة والعاطفة.

وتؤكد عالمة المناعة نويليا كاساريس أن “هذه الدراسة تعد خطوة مهمة نحو فهم العلاقة بين الجهاز المناعي والجهاز العصبي المركزي والرائحة”.

يذكر أن الأمراض المرتبطة بالجهاز العصبي المركزي – مثل مرض الزهايمر، ومرض باركنسون، والفصام، غالبا ما تأتي مصحوبة بفقدان حاسة الشم.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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