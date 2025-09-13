واشنطن بوست: مسؤولو صحة أميركيون يعتزمون الربط بين وفاة أطفال ولقاحات كوفيد-19

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أمس الجمعة نقلا عن أربعة أشخاص مطلعين أن مسؤولي الصحة في الولايات المتحدة يخططون للربط بين لقاحات كوفيد-19 ووفاة 25 طفلا، في الوقت الذي يدرسون فيه في فرض قيود على اللقاحات.

وأضاف التقرير أن النتائج التي خلص إليها المسؤولون تستند على ما يبدو إلى المعلومات المقدمة إلى النظام الاتحادي للإبلاغ عن الآثارالسلبية للقاحات، والتي تحتوي على تقارير لم يتم التحقق منها عن الآثار الجانبية أو التجارب السيئة للقاحات.

وقالت وزارة الصحة في رد عبر البريد الإلكتروني إن العاملين في إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يقومون بشكل دوري بتحليل نظام الإبلاغ عن الآثار السلبية للقاحات وبيانات مراقبة السلامة الأخرى.

وأضاف البيان أنه حتى يتم نشر بيانات سلامة اللقاح علنا، يتعين اعتبار ذلك “مجرد تكهنات”.

وأضاف التقرير أن مسؤولي الصحة في إدارة ترامب يخططون لإدراج ما تردد عن وفيات الأطفال في عرض تقديمي الأسبوع المقبل إلى لجنة خبراء من مستشاري المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التي تدرس توصيات جديدة بشأن لقاح كوفيد-19.

ولم يتسن لرويترز التحقق من التقرير على نحو مستقل.

وفي مقابلة مع شبكة سي.إن.إن الأسبوع الماضي، قال مارتي ماكاري مفوض إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية “هناك أطفال ماتوا بسبب لقاح كوفيد”، مستشهدا بقاعدة بيانات الإبلاغ عن الآثار السلبية للقاحات المبلغ عنها ذاتيا.

وأضاف “نجري تحقيقا مناسبا”، مشيرا إلى أن الإدارة تخطط لإصدار تقرير في الأسابيع المقبلة.