وفاة متطوع برازيلي في تجربة على لقاح أكسفورد

كشفت وسائل إعلام برازيلية عن وفاة متطوع في تجربة سريرية على لقاح للوقاية من فيروس كورونا المستجد طورته جامعة أكسفورد وشركة أسترا زينيكا في البرازيل.

وذكرت محطة (سي.إن.إن برازيل) أن المتطوع البالغ من العمر 28 عاما وكان يعيش في ريو دي جانيرو توفي بسبب مضاعفات الإصابة بكوفيد-19.

وقال مصدر مطلع لرويترز إن التجربة البرازيلية كانت ستتوقف إذا كان المتطوع فيها الذي توفي من بين المجموعة التي تلقت اللقاح.

ويشير هذا التصريح إلى أن المتطوع كان جزءا من مجموعة تحكم للمقارنة جرى إعطاء المشاركين فيها لقاحا ضد الالتهاب السحائي.

وأكدت أكسفورد قرار مواصلة اختبار اللقاح وقالت في بيان إنه بعد تقييم دقيق للموقف “لم تكن هناك مخاوف بشأن السلامة في التجربة السريرية”.

ولا يتم إبلاغ المشاركين والمحققين أي مجموعة ينتمون إليها.

وأحجمت أسترا زينيكا عن التعليق.

وكانت مجموعة “أسترازينيكا” للصناعات الدوائية ، قد قررت الشهر الماضي “طواعية تعليق” التجارب السريرية التي تجريها حول العالم للقاح تجريبي ضدّ مرض كوفيد-19 طوّرته جامعة أوكسفورد، وذلك بعد إصابة أحد المشاركين في هذه التجارب بمرض بدون سبب واضح.

وقالت المجموعة في بيان إنّه “في إطار التجارب السريرية العشوائية العالمية للقاح أوكسفورد المضادّ لفيروس كورونا، تم تفعيل عملية التقييم القياسية لدينا وقد علّقنا طواعية عمليات التلقيح للسماح بإجراء عملية مراجعة لبيانات السلامة من قبل لجنة مستقلّة”.