وول ستريت جورنال: أمريكا تستثمر 500 مليون دولار في مشروع لقاحات

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الخميس، نقلا عن رسائل بالبريد الإلكتروني، أن الولايات المتحدة ستستثمر 500 مليون دولار في مشروع لقاحات بهدف إنتاج لقاحات “شاملة” للوقاية من سلالات متعددة من فيروس بعينه في آن واحد.

وأضافت الصحيفة أن المشروع يتضمن إنتاج لقاحات من فيروسات كاملة معطلة كيميائيا، في عملية تشبه تلك المستخدمة لصنع لقاحات الإنفلونزا منذ عقود.

وقالت إن هذه الخطوة جزء مما تطلق عليه وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية “المعيار الذهبي للجيل”، وهي تقنية لقاحات شاملة تمثل تحولا في التمويل من مشروعات كوفيد-19 إلى دراسات حول المزيد من الفيروسات.

وأوضح بيان لوزارة الصحة الأمريكية للصحيفة أن المشروع يشمل أيضا أبحاثا حول لقاح شامل ثان للإنفلونزا ولقاحات عالمية لفيروس كورونا.

وقالت صحيفة واشنطن بوست في وقت متأخر من أمس الأربعاء إن وزير الصحة الأمريكي روبرت إف. كينيدي الابن سيأمر بخضوع جميع اللقاحات الجديدة لاختبارات وهمية.

وكينيدي، المحامي البيئي السابق، معروف بتشككه في اللقاحات وأسس مجموعة “الدفاع عن صحة الأطفال” المناهضة للقاحات، والتي رفعت دعاوى قضائية في محاكم الولايات والمحاكم الاتحادية بشأن التطعيمات الدورية لأمراض منها الحصبة.