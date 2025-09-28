يحمي من الخرف… فوائد مذهلة لفيتامين C

يعتبر فيتامين سي أحد مضادات الأكسدة الفسيولوجية وعنصر غذائي حيوي للصحة، حيث يساعد الجسم في الحفاظ على الأنسجة الضامة بما فيها العظام، والجلد، والأوعية الدموية، كما له دور في العديد من الوظائف المهمة والحيوية في الجسم.

ويعد الفيتامين C من المضادات القوية للأكسدة، وهو عنصر حيوي في حماية أنسجة الدماغ، ويساهم في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض مثل الخرف والزهايمر.

وتشمل أهم فوائد فيتامين سي ما يلي:

يلعب دوراً رئيسياً في تصنيع بعض الناقلات العصبية والكولاجين، ولهذا له دور حيوي في التئام الجروح وشفائها.

يشارك في عملية التمثيل الغذائي للبروتين.

يلعب دوراً فعالاً في وظيفة المناعة.

يحسن من عملية امتصاص الحديد الموجود في الأغذية النباتية.

يساهم في تقليل الكوليسترول الكلي والكوليسترول السيء والدهون الثلاثية.

يمنع تكوين الجذور الحرة التى تسبب تلف في الخلايا وتحويلها من خلايا طبيعية إلى خلايا سرطانية؛ لذلك من فوائد فيتامين ج تقليل خطر الإصابة بسرطان المعدة، والقولون، والأمعاء.

يلعب فيتامين ج دوراً هاماً في تكوين العظام؛ حيث أنه يدخل في تركيب مادة الكولاجين التي تعد أساس تكوين العظام، لذلك ترتبط المستويات الطبيعية من فيتامين سي بالصحة الجيدة للعظام.

يساهم في تكوين الأعصاب ونضجها، ويساعد على سرعة انتقال الإشارات العصبية.

يساعد فيتامين سي في عملية إنقاص الوزن وخفض مؤشر كتلة الجسم، حيث يعمل فيتامين سي على أكسدة الدهون في الجسم أثناء التمارين متوسطة الكثافة.

وقد يواجه الشخص صعوبة في فقدان الدهون في حال كان يعاني من نقص فيتامين ج.

بالإضافة إلى ما سبق، فإن لفيتامين سي فوائد محتملة أخرى، مثل:

يساعد على تأخير أو منع إعتام عدسة العين المعروفة باسم الماء الأبيض في العين.

يساعد في منع أو تأخير تطور بعض أنواع السرطان، وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض أخرى، لكن لا تزال هناك حاجة للمزيد من الدراسات والأبحاث حول هذه العلاقة.