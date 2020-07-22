يرفع ضغط الدم..لكن كيف يؤدي “الملح” للإصابة بـ مرض السكري؟

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أثبتت بحوث عديدة أن الإفراط في تناول الملح يتسبب في ارتفاع ضغط الدم، ويتفق الخبراء على نطاق واسع على أن الأدلة التي تشير إلى مضار الملح دامغة، لكن الغريب أن الملح قد يلعب دورا مهما في التعرض للإصابة للسكري.

وللمفارقة أن الجميع يعلم بأن السكريات تؤثر على مستوى السكر في الدم وترفع فرص الإصابة بالسكري إلى جانب بعض العوامل الأخرى المساهمة في ذلك، لكن كيف يؤدي الملح للإصابة بالسكري؟.

ووفقا لموقع “ميديكل نيوز توداي” الطبي، فإن الخبراء يرون أن الصوديوم يؤثر على مقاومة الإنسولين بالجسم، كما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة فرص الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن، وهو ما يزيد مخاطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

وأضاف الخبراء أن الغرامات الزائدة من الصوديوم في اليوم (أي 2.5 غرام من الملح) ترتبط بفرص الإصابة بالسكري بنسبة 43%، ليس ذلك فحسب، بل زيادة فرص الإصابة أيضًا بما يسمى سكري لادا بنسبة 73% (نوع من أنواع السكري، يطلق عليه “السكري الذاتي المناعة الخافي لدى البالغين”، ويرتبط بالنظام الغذائي ونمط الحياة اليومي).

كما يعزز تناول مرضى السكري لكميات كبيرة من الملح، فرص إصابتهم بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتات الدماغية وأمراض الكلى.

نصائح لتقليل الملح في طعامك:

ونشر الموقع عدة نصائح لتقيل الملح في الوجبات اليومية ومنها:

عدم إضافة الكثير من الملح إلى الطعام، واستبدالها بالبهارات مثل البابريكا والفلفل المطحون والزنجبيل والريحان وغيرها لإضافة مذاق مميز، كما يمكن استخدام الثوم والليمون أيضًا كبدائل صحية.

عدم تناول المنتجات المعلبة لاحتوائها على الكثير من الصوديوم، وتناول الخضروات والفواكه الطازجة والبقوليات.

الابتعاد قدر الإمكان عن تناول الوجبات الجاهزة، وفي حال التواجد بالمطاعم، يمكن طلب عدم إضافة الملح للوجبة.