يقّي من الزهايمر والسرطان.. فوائد مذهلة للزعفران

فوائد مذهلة للزعفران قد يجهلها الكثيرين ، حيث يعتبر من أفضل العناصر الغذائية لمقاومة الزهايمر والوقاية من الجلطات لأنه يقوي عضلة القلب والشرايين .

الزعفران من أنواع التوابل التي تضاف إلى الأطعمة المختلفة خاصة في البلاد العربية، وقد ثبت علميا أن الزعفران يحتوي على أفضل العناصر الغذائية مما يجعل استخدامه مهما للصحة ومفيدا للجسم، حيث إنه يحتوي على خصائص طبية تساعد على تهدئة المعدة والتخلص من الاكتئاب وغيرها من الفوائد التي نذكرها فيما يلي.

فوائد الزعفران للجسم:

مقاومة الاكتئاب:

إن تناول الزعفران قد يؤدي إلى تعديل المزاج والمساعدة في التقليل من الاكتئاب الذي يشعر به الإنسان، إذ إنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم وفيتامين ب 6 الذي يقوم بتعديل الحالة المزاجية للإنسان، فضلا على أن الزعفران يساعد على زيادة معدل ضخ الدم إلى الدماغ مما يزيد من إنتاج مادة السيروتونين أو ما يعرف باسم هرمون السعادة مما يساعد على التخلص من الحالة النفسية السيئة، ومنها القلق والتوتر والاكتئاب.

الوقاية من السرطان:

الزعفران غني بالكثير من مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على تحييد الجذور الحرة مما يقي من الإصابة بالأمراض السرطانية، وقد أثبتت الدراسات أن المركبات التي توجد بالزعفران تساعد على قتل الخلايا السرطانية بالقولون أو التقليل منها.

إنقاص الوزن:

إضافة الزعفران إلى الوجبات الخفيفة من الممكن أن يساعد على قمع الشهية، إذ أثبتت إحدى الدراسات كما ورد في موقع health line أن مستخلص الزعفران بإمكانه التقليل من الشهية، والتقليل من كتلة الدهون الإجمالية بالجسم مما يساعد على إنقاص الوزن بشكل ملحوظ.

التقليل من أعراض ألزهايمر:

استخدام الزعفران يساعد على علاج مشكلات الأعصاب وخاصة مع التقدم في السن، ووفق لدراسة نشرها موقع “ويب طب” فإن تناول الزعفران لمدة 22 أسبوعا يعمل على التحسين والتقليل من أعراض ألزهايمر، وهذا لأن الزعفران يحتوي على مادة الكروسين، كما أنه يساعد على التقليل من مشكلات الذاكرة وفقدانها.

حماية القلب والشرايين:

تناول الزعفران مهم للقلب والحفاظ على معدل ضغط الدم، إذ إن الزعفران يحتوي على البوتاسيوم والنحاس والمنجنيز فضلا على أنه غني بالماغنسيوم والحديد مما يساعد على حماية القلب، والجدير بالذكر أن البوتاسيوم مهم للحفاظ على معدل ضغط الدم والتقليل منه إذا كان مرتفعا، إذ إن البوتاسيوم له دور في الحفاظ على توازن السوائل بالخلايا، فضلا على احتوائه من مضادات الأكسدة والسيلينيوم والذي يساعد على منع تأكسد الكوليسترول، ومنع الإصابة بالإلتهابات المؤدية لأمراض الشرايين والقلب.

مفيد للنساء:

الزعفران يساعد على علاج الأعراض المصاحبة للدورة الشهرية عند النساء، حيث أشارت الدراسات إلى أن النساء في الفترة العمرية بين 20 و45 يساعدهن الزعفران في التخلص من أعراض الدورة الشهرية مثل الصداع وألم البطن والقلق.

المساعدة على النوم:

تناول الزعفران يساعد على التخلص من الأرق مما يساعد على النوم بشكل أفضل بالإضافة إلى أن الزعفران يحتوي على البوتاسيوم والخصائص المهدئة التي تساعد على الاسترخاء وتهدئة الأعصاب، ويمكنك إضافة الزعفران إلى كوب من الحليب الدافئ قبل النوم.