10 أسرار صحية يخبرها الأطباء لأصدقائهم وأقاربهم فقط

جرت العادة أن يقدم الأطباء مجموعة من النصائح الطبية لأصدقائهم وأقاربهم، على وجه التحديد، وغالبا لا يقدمونها إلى المرضى العاديين، لأكثر من سبب.

ومن أبرز هذه الأسباب أن هذه الفئة من الناس تبقى من الدائرة المقربة من الأطباء والتي يهتمون بها أكثر من أي إنسان آخر ويمكنها أن تتحمل رأي الطبيب دون أي مشاكل صحية أو قانونية.

ولهذا السبب، طلب القائمون على صفحة الصحة في صحيفة ذي ميرور البريطانية، من الخبراء في هذا المجال تقديم نصيحة طبية أو صحية واحدة على الأقل يخبرونها لأصدقائهم والمقربين منهم.

وفيما يلي النصائح العشرة التي قدمها الخبراء في المجال الطبي والصحي التي ينبغي أن يعرفها كل الناس بشكل عام.

1. ضغط الدم: ينصح الأستاذ في مؤسسة ضغط الدم البريطانية، غاريث بيفيرز، المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أن يطلبوا ما يسمى “مراقبة ضغط الدم الطارئة”، حيث يتم قياس ضغط الدم على فترات زمنية على مدى 24 ساعة في المنزل أولا، قبل أن يتم صرف الدواء عن طريق الطبيب.

وبالنسبة إلى الأطباء، فهذا هو “المعيار الذهبي” لقياس ضغط الدم، ويعطي قراءات أكثر دقة من قياس واحد يتم عند الطبيب.

والخيار الأفضل التالي هو امتلاك جهاز لفحص ضغط الدم، على أن يقوم المريض على فترات منتظمة في المنزل، وأن يبادر إلى تدوين النتائج.

2. القدمان: تنصح خبيرة علاج الأقدام هينا باتيل بمعاملة القدمين مثل الوجه تماما، من حيث الحرص عليهما.

وتدعو باتيل إلى الاستثمار في شراء مرطب قدم جيدا والحرص على استخدمه كل يوم، فإذا كان الكعب المشقق مؤلما، فإنه قد يتسبب بإلحاق الأذى والضرر بالقدمين، حيث قد تدخل العدوى إلى الجسم من خلال تشققات القدمين، خصوصا إذا كان المرء مصابا بمرض السكري.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تذكر أن شرب الماء يساعد في الحفاظ على رطوبة الجلد على القدمين، كما على الوجه.

3. الأسنان: تحذر طبيبة الأسنان في مركز هوف البريطاني، سالي رايمنت، المرضى الذين تم وضع حشوات ملغمية أو رمادية في أضراسهم بعدم استبدالها بسبب مظهرها أو الشعور بالقلق بشأن الزئبق.

وتعتقد سالي أن من شأن استبدالها أن يحدث مشكلات خصوصا في حال انكشاف الأعصاب.

4. العلاج النفسي: ينصح الطبيب النفسي ومؤلف كتاب “تصحيح ضبابية الدماغ: استعد تركيزك وذاكرتك في 3 أسابيع فقط” مايك داو المرضى النفسيين بعدم أخذ دواء غير ضروري.

ووفقا لمايك، فإن الكثير من الناس يتعاطون أدوية من دون وصفة طبية دون أن يكونوا بحاجة إليها، بما في ذلك الأسبرين والمضادات الحيوية وأدوية الربو والإيبوبروفين والمنشطات.

ويعتقد مايك أن هذه الأدوية قد تؤدي إلى استنزاف فيتامين بي في الجسم، وهو الفيتامين الضروري لتعزيز الحالة المزاجية والطاقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة التهاب المخ، مما يسرع من الشيخوخة بشكل أكبر والتفكير بشكل أقل وضوحا.

5. الدوالي: يحذر استشاري الجراح والطب السرير مارك وايتلي من تجاهل الألم في الساقين، خصوصا وأن ما نسبته 30 في المئة من البالغين يعانون من مشاكل دوالي الأوردة في أرجلهم، وأن نصف هؤلاء فقط يمكنهم رؤية الدوالي بارزة على سطح الساقين.

ويوضح وايتلي أن النصف الآخر من هؤلاء يعانون من “الدوالي الخفية”، وهي التي توجد في العمق تحت الجلد، والذي لا يمكنهم معرفته حتى يحدث تورم في الكاحل أو التهاب الوريد أو تكون بقع حمراء أو بنية اللون أو أكزيما على الكاحلين أو قرحة الساق.

ولا يمكن حتى لأي طبيب أو ممرض أن يعرف بوجود “الدوالي الخفية” ما لم يتم إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية على جانبي الساقين.

6. أمراض الجهاز الهضمي: ينصح الأطباء أصدقاءهم وأقاربهم بتجربة الأطعمة الجديدة، كما يقول استشاري أمراض الجهاز الهضمي في المستشفى الجامعي والمدير الطبي لجمعية الأمعاء في بريطانيا الدكتور أنتون إيمانويل.

ففي بريطانيا، وربما في دول أخرى، يأكل حوالي 60 في المئة من الناس الأطعمة نفسها كل يوم.

لكن الأطباء ينصحون بتجربة أطعمة جديدة، وحتى وإن كانت الأطعمة التي يتناولونها صحية، فهذا ليس جيدا للأمعاء، حيث يحتاج الجهاز الهضمي إلى مجموعة من المواد الغذائية لامتصاص مجموعة واسعة من العناصر الغذائية والمعادن التي يحتاجها الإنسان.

7. أقراص الأدوية: ينصح الاستشاري الصيدلاني سونيل كوشار الأصدقاء والأقارب بعدم دفع مبالغ تصل إلى 10 أضعاف مقابل مجموعة من مسكنات الألم التي تحمل علامات تجارية.

ويقول كوشار إن هناك فكرة عامة أن المنتجات ذات العلامة التجارية المسماة أفضل أو “تحصل على ما تدفعه بالمقابل”، هي في الواقع، ليست أكثر من دفع أموال مقابل اللون وأسلوب التغليف والعلامة التجارية، في حين أن جميع المنتجات تتضمن الحد الأدنى من المعايير والمقاييس، وبالتالي فإنها توفر نفس المفعول.

8. تعفن الدم: يقول مستشار العناية المركزة والرئيس التنفيذي لصندوق تعفن الدم في بريطانيا رون دانيلز، إن على المرء أن يمعن التفكير في تعفن الدم، فإذا كنت أنت أو من تحب تعانون من أعراض لعدوى ما وشعرت أو تشعرون بأن الأمر أسوأ مما شعرتم به سابقا، فينبغي سؤال طبيب الأسرة أو التوجه إلى المستشفى، فقد يكون ما يشعر به الأمر له علاقة بتعفن الدم.

ويوضح أن التأخر ساعة عن هذا الأمر قد يشكل الفرق بين الحياة والموت.

9. العظام: النصيحة الغريبة هنا يقدمها موقع المدرب غاري ومفادها “عدم الركض”، ذلك أن جسم الإنسان صمم للمشي والركض أحيانا وتحديدا عندما يكون الركض من أجل الفرار أو الهروب.

وبالنسبة للمدرب الخبير، فإن القوة الضاغطة وما يتعرض له الجزء السفلي من العمود الفقري جراء ذلك قد يؤدي إلى تردي كل شيء بشكل أسرع.

وينصح غاري المهتمين بالحصول على دقات قلب معتدلة، القيام بفواصل زمنية بين المشي السريع والركض الخفيف ثم الركض البطيء والعودة إلى المشي السريع مرة أخرى.

10. التغذية: تجاهل أي مزاعم موجودة على عبوات الطعام، كما يقول الخبير الصحي أولي ليستر، فعبارات “خالي من السكر” و”نباتي” و”خالي من الغلوتين” تشير إلى ما هو غير موجود في المنتجات الغذائية، وليس ما هي عليه حقا.

ويقول إن المهم في عبوات الطعام هو المكونات الموجودة على الجزء الخلفي من العبوات والمنتجات، وهي ما يحتاج المرء إلى معرفته.

ويمكن التمعن في الشعار التالي: “إذا كان طعامك خاطئا، فلا فائدة من الدواء، وإذا كان طعامك صحيحا، فلست بحاجة إلى الدواء”.

وأخيرا، كل هذا لا يغني عن استشارة الطبيب، مهما كانت الحالة أو العارض الصحي ببدو بسيطا.