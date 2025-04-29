الحلويات المناسبة لمرضى السكر عادةً ما تكون منخفضة الكربوهيدرات، وتحتوي على كميات قليلة من السكر المضاف أو خالية منه.

رغم ذلك يمكن صنع حلويات صحية ولذيذة لمرضى السكر، ودمجها مع الحبوب الكاملة والفواكه وحتى الشوكلاتة الداكنة، مما يجعلها وجبة خفيفة ومشبعة، وذلك لأن الأطعمة الغنية بالألياف والدهون الصحية تُحسّن التغذية وتطيل فترة الهضم، مما يُساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم.

10 حلويات صيفية لذيذة مناسبة لمرضى السكر

ونشر موقع “Very well health” قائمة تتضمن 10 حلويات مناسبة لمرضى السكر، وهى:

جيلاتين خال من السكر مغطى بالكريمة المخفوقة

الجيلاتين أو “الجيلى” يعتبر من الحلويات اللذيذة والمرطبة خاصة في يوم حار، ويمكن اعتبار الجيلاتين الخالي من السكر، المغطى بملعقتين كبيرتين من الكريمة المخفوقة الخفيفة أو الخالية من السكر، حلوى مناسبة لمرضى السكر.

بودنج شوكلاته خال من السكر مغطى بالكريمة المخفوقة

مقابل حوالي 80 سعرة حرارية و15 غرامًا من الكربوهيدرات فقط، يمكن الاستمتاع بحلوى أكثر فخامة من الجيلاتين، وهى بودنج خالي من السكر متوفر بنكهات غنية متنوعة، مثل الشوكولاتة الداكنة، وتزينه بكريمة مخفوقة خالية من السكر.

فاكهة طازجة موسمية مع اللبن

خفف اللبن قليلًا بملعقة أو ملعقتين صغيرتين من الحليب، لتحضير صوص سريع، وتحتوى ثلاثة أرباع كوب من الفاكهة مع اللبن الخالي من الدسم على حوالي 90 سعرة حرارية و19 جرامًا من الكربوهيدرات فقط.

ساندويتش الآيس كريم الكذاب

استخدم مربعين من البسكويت، واملأهما بربع كوب من الكريمة المخفوقة الخفيفة أو الخالية من السكر، ثم غلفهم وجمدهم في الفريز، ستحتوي هذه “الساندويتشات” على حوالي 80 سعرة حرارية و10 كربوهيدرات.

شرائح العنب والموز المجمدة

أحيانًا تكون أبسط الأفكار لذيذة للغاية، بتجميد العنب وقطع الموز وتناوله كمثلجات، وتحتوي موزة صغيرة واحدة أو 17 حبة عنب على 60 سعرة حرارية و15 جرامًا من الكربوهيدرات.

اللبن مجمد

تجميد اللبن مع قطع فواكه يصنع نوع لذيذ وصحى من الايس كريم، بأقل من 100 سعرة حرارية وحوالي 12 جرامًا من الكربوهيدرات.

فاكهة مشوية مغطاة بالكريمة المخفوقة

يُعزز الشواء نكهة الفاكهة، جرّب الكمثرى، أو الخوخ، ادهن الشواية أولاً لتجنب الالتصاق، وبعد شويها ضع عليها بملعقتين كبيرتين من الكريمة المخفوقة الخفيفة أو الخالية من السكر، نصفان صغيران مشويان أو نصف كبير مع الكريمة المخفوقة، يحتويان على حوالي 15 جرامًا من الكربوهيدرات و60 سعرة حرارية.

الإجاص المطبوخة بالعسل والزنجبيل

الإجاص غني بالألياف، كما أنه غني بالبوتاسيوم، قشر الإجاص وضعها على صينية خبز، وفي قدر، أضف شرائح الزنجبيل المقشرة وقليلًا من العسل، قلّب المكونات حتى تمتزج لمدة 5 دقائق تقريبًا، لاحقا قم بسكب المزيج فوق الإجاص وضعها في فرن مسخن مسبقًا، مع الاستمرار في رش السائل فوق الإجاص حتى لا تجف، وتحتوي كل حبة الإجاص على حوالي 100 سعرة حرارية وحوالي 24 جرامًا من الكربوهيدرات.

زبادي مجمد مغطى باللوز ونكهة الموكا

رش اللوز بمزيج من الشوكولاتة الداكنة والقهوة سريعة التحضير، واخبزه لبضع دقائق للحصول على تأثير التحميص، ثم ضعه فوق زبادي المجمد، وتحتوي كل حصة على حوالي 150 سعرة حرارية وحوالي 12 جرامًا من الكربوهيدرات.

خبز محمص بالبطاطا الحلوة والفراولة

يمكن خبز البطاطا الحلوة وتقطيعها إلى شرائح، لتحضير خبز محمص مناسب لمرضى السكر، اخبزها في فرن لمدة ساعة تقريبًا حتى تنضج من الداخل، ثم اتركها تبرد، ثم قطّعها إلى شرائح بسُمك نصف بوصة.

ضع كل شريحة في محمصة خبز على درجة حرارة عالية أو في فرن محمصة حتى تكتسب لونًا بنيًا فاتحًا، زيّنها بشرائح الفراولة واستمتع، تحتوي كل شريحة على حوالي 50 سعرة حرارية وأقل من 10 غرامات من الكربوهيدرات.