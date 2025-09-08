يمكن أن يكون الكافيين جزءًا من نظام غذائي صحي لمعظم الناس، إلا أن الإفراط فيه قد يُشكل خطرًا على الصحة.

وبحسب موقع “Very well health”، يوجد 10 مشكلات صحية يمكن أن تنتج عن الإفراط في شرب المشروبات المحتوية على الكافيين، وكيفية الوقاية منها.

10 مشكلات صحية مرتبطة بالإفراط في “الكافيين”:

يعمل الكافيين على تحفيز الجهاز العصبي المركزي، ويعزز اليقظة، لكن قد يؤدي الإفراط في تناول الكافيين أو الانسحاب المفاجئ منه إلى “ارتداد الكافيين”، مسببا الصداع.

القلق واضطرابات المزاج الأخرى

قد يؤدي تناول الكافيين باعتدال إلى تعزيز الحالة المزاجية في البداية، ولكن تناول 2-6 أكواب منه قد يؤدي إلى إثارة القلق لدى بعض الأشخاص، وتظهر الدراسات نتائج متباينة، حيث أفاد البعض بالقلق عند تناول جرعات منخفضة، في حين لم يلاحظ آخرون أي تأثير حتى عند تناول كميات أعلى ، وقد ارتبط تناول أكثر من 400 ملغ من الكافيين يوميًا أيضًا بالمزاج الحزين.

مشاكل النوم

يمكن أن يؤدي تناول الكافيين قبل النوم إلى تقليل جودة النوم، وجعل النوم أو البقاء نائماً أكثر صعوبة، لذلك تجنب تناول الكافيين لمدة 6 إلى 8 ساعات على الأقل قبل النوم، وقد يحتاج بعض الأشخاص إلى تجنب الكافيين لمدة تصل إلى 12 ساعة قبل النوم.

العصبية

يمكن أن يسبب الكافيين العصبية، خاصة لدى الأشخاص الذين يستهلكون كميات كبيرة، قد يشعر الأشخاص الذين يعانون من القلق أو الحالات النفسية بالانزعاج حتى مع تناول كميات أقل من الكافيين، لذلك إذا كان الكافيين يجعلك تشعر بالغضب أو الانفعال، ففكر في التقليل منه.

زيادة معدل ضربات القلب

قد يسبب الكافيين تغيرات طفيفة في معدل ضربات القلب، حتى مع تناول أربعة أكواب فقط من القهوة، وتختلف التأثيرات باختلاف الأفراد، فقد يعاني الأشخاص الذين يعانون من بطء عملية التمثيل الغذائي للكافيين من مشاكل في القلب عند تناول 2-3 أكواب فقط من القهوة، بينما قد يشير نبض القلب السريع إلى الحساسية أو الحساسية أو مشكلة صحية أخرى.

زيادة العطش

حتى تناول كمية قليلة من الكافيين، على سبيل المثال كوب واحد من القهوة، قد يزيد من الشعور بالعطش لدى المستهلكين العاديين، وقد لا يلاحظ مستخدمو الكافيين بانتظام زيادة في الشعور بالعطش عند مستويات منخفضة.

كثرة التبول

يزيد الكافيين من إنتاج البول من خلال التأثير على وظائف الكلى وكيفية معالجة جسمك للملح، وقد يكون الأشخاص الذين يعانون من فرط نشاط المثانة، أكثر حساسية لتأثيرات الكافيين المدرة للبول، ويمكن أن يؤدي التبول المتكرر الناتج عن الكافيين إلى فقدان العناصر الغذائية الرئيسية، مما قد يؤثر على النتائج الصحية.

ألم الصدر

يحدث ألم الصدر عندما يتم حظر تدفق الدم إلى القلب، وقد يؤدي تناول كميات كبيرة من الكافيين إلى زيادة هذا التقييد، ويعتبر خطر الإصابة بألم الصدر منخفضًا بشكل عام بالنسبة لأولئك الذين يستهلكون 1-3 أكواب فقط من القهوة يوميًا.

وقد يعاني الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية، أو يتناولون أدوية، أو حساسون للكافيين من ألم في الصدر عند تناول أقل من كوبين من القهوة .

العقم عند الذكور

قد يؤدي شرب أكثر من 400 ملج من الكافيين يوميًا، إلى زيادة خطر العقم عند الذكور .

ضعف العظام

قد يؤدي تناول أكثر من 400 ملج من الكافيين يوميًا إلى زيادة خطر ضعف العظام، وجدت إحدى الدراسات أن شرب حوالي أربعة أكواب من القهوة يقلل من مستويات الثيامين، وفيتامين ب12، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والصوديوم، والفوسفات والكلوريد، والبوتاسيوم، مما قد يؤثر سلبًا على صحة العظام.

كمية الكافيين اليومية المناسبة

البالغون: توصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بتناول ما يصل إلى 400 ملج من الكافيين يوميًا، أي ما يعادل 4 إلى 5 أكواب من القهوة.

الأطفال والمراهقون : ينصح خبراء صحة الأطفال بتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين تمامًا، وخاصة قبل سن 12 عامًا .

الحمل والرضاعة الطبيعية : الحد من تناول الكافيين إلى أقل من 200 ملج يوميًا (حوالي 1.5 كوب من القهوة).