10 نصائح عملية للحفاظ على الصحة خلال الأشهر الحارقة

مع الصيف بكامل قوته، تعتبر الحرارة قوة يحسب لها حساب، يمكن لحالات مثل ضربة الشمس والإرهاق الحراري أن تؤثر سلبًا على صحتك، لذلك من الضروري معرفة العلامات التحذيرية واتخاذ الخطوات اللازمة لمنعها.

فيما يلي حسب موقع هيلث سايد 10 نصائح عملية للحفاظ على الصحة والسلامة خلال الأشهر الحارقة.

ما هو الإرهاق الحراري؟

يحدث الإنهاك الحراري عندما ترتفع درجة حرارة الجسم بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أو النشاط الشاق. تشمل الأعراض التعرق الشديد والنبض السريع، إذا تم تجاهلها، يمكن أن تتطور إلى ضربة شمس، وهو أمر خطير.

تعتبر الوقاية أمرًا أساسيًا، من خلال الحفاظ على رطوبة الجسم، وتجنب الحرارة الشديدة، وأخذ فترات راحة أثناء النشاط البدني، تحديد الأعراض والتصرف بسرعة يمكن أن يمنع حدوث مضاعفات خطيرة.

فيما يلي بعض الأعراض الأكثر شيوعًا لضربة الشمس:

-جلد بارد مع قشعريرة في الظروف الحارة

-التعرق الشديد

-الدوار

-الدوخة

-التعب

-نبض سريع وضعيف

-انخفاض ضغط الدم عند الوقوف

-تشنجات العضلات

-غثيان

-الصداع

نصائح للوقاية من الأمراض المرتبطة بالحرارة:

-ارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة الوزن للسماح بالتبريد المناسب.

-استخدم القبعات والنظارات الشمسية وواقي الشمس SPF 15+ لمنع حروق الشمس التي تؤثر على التبريد.

-شرب الكثير من السوائل للحفاظ على ترطيب الجسم وتنظيم درجة حرارته من خلال التعرق.

-كن حذرًا مع الأدوية التي تؤثر على الترطيب والاستجابة للحرارة.

-تجنب النشاط البدني المكثف خلال الأوقات الأكثر سخونة من اليوم.