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3 أمراض يمكن لزيت جوز الهند أن يقلل من مخاطر الإصابة بها

منذ ساعة واحدة
زيت جوز الهند

زيت جوز الهند

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يمكت أن يحسن زيت جوز الهند صحة النساء ذوات الوزن الزائد، حيث يساعد في تقليل أعراض متلازمة التمثيل الغذائي، التي تشمل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني. بحسب دراسة حديثة.

وأوضحت الدكتورة آني نيويل فوجيت، الأستاذة المساعدة في جامعة “تكساس إيه آند إم”، أن استبدال ملعقة كبيرة من الدهون المشبعة يوميًا بزيت جوز الهند يمكن أن يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، أفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن 40% من الأمريكيين يعانون من السمنة، ويعاني واحد من كل خمسة من متلازمة التمثيل الغذائي.

وأضافت الدكتورة آني أن هذه الدراسة تشير إلى أن زيت جوز الهند قد لا يكون ضارًا بصحة القلب كما أشارت الدراسات السابقة.

وأجريت الدراسة على إناث الخنازير الصغيرة التي تغذت على نظام غذائي غني بالدهون لمدة ثمانية أشهر، يحتوي على 4500 سعرة حرارية يوميًا. تلقت إحدى المجموعات 5% من شحم الحيوان، بينما حصلت المجموعة الأخرى على 5% من زيت جوز الهند غير العضوي. أما المجموعة الثالثة، فاتبعت نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية.

وأظهرت النتائج أن الخنازير التي تناولت زيت جوز الهند كانت لديها مستويات أقل من الكوليسترول والجلوكوز في الدم مقارنة بالمجموعة التي تناولت شحم الخنزير. كما أظهرت المجموعة التي تناولت زيت جوز الهند علامات أقل لمرض الكبد الدهني وتراكم الدهون في البطن.

وأكدت الدكتورة نيويل فوجيت أن هذه النتائج تشير إلى أن زيت جوز الهند يمكن استخدامه مع تعديلات نمط الحياة والأدوية المضادة لمرض السكري لعلاج متلازمة التمثيل الغذائي لدى النساء المصابات بالسمنة.

ولم يتم بعد تحديد ما إذا كانت هذه النتائج تنطبق على الرجال. يمكن العثور على هذه النتائج في مجلة جمعية الغدد الصماء.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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