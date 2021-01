4 أشياء تحدث لجسمك عند تناول البطاطا يومياً

تعد البطاطا من الأغذية الأكثر شعبية، حيث يمكن طهيها بطرق مختلفة وتقديمها سواء مهروسة أو مشوية أو مقلية.

في مقالها الذي نشره موقع “إيت ذيس، نت ذات!” (Eat This, Not That!) الأميركي، قالت الكاتبة كلارا أولشانسكي إنه في بعض الأحيان، من المحتمل أن تكون البطاطا الطعام، الذي تحتاجه للحصول على جرعة من العناصر الغذائية التي تفتقر إليها. في أوقات أخرى، يمكن أن يتسبب في تفاقم بعض المخاطر الصحية.

وفيما يلي 4 أشياء تحدث لجسمك عند تناول البطاطا بانتظام:

1- ستكون عضلاتك أكثر استرخاء

يعد البوتاسيوم ضروريا لصحة عضلاتنا وتعافيها، وهو يساعدها على التقلص والاسترخاء؛ لذلك، تعد البطاطا من الأطعمة المنصوح بها، حيث تحتوي حبة بطاطا واحدة على 20% من الكمية اليومية الموصى بها من البوتاسيوم.

2- خطر إصابتك بمرض السكري من النوع الثاني قد يزداد

يمكن أن تعرضك البطاطا لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. فقد كشفت دراسة أجريت عام 2016 من باحثين في جامعة هارفارد أن “الاستهلاك العالي للبطاطا (بما في ذلك البطاطا المشوية أو المسلوقة أو المهروسة أو المقلية) ارتبط بشكل كبير بارتفاع مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

بالإضافة إلى ذلك، ارتبط تناول البطاطا المقلية بمخاطر أعلى من تناول البطاطا المطهية أو المسلوقة أو المهروسة. كما لاحظ مؤلفو الدراسة أن “استبدال البطاطا بالحبوب الكاملة كان مرتبطا بانخفاض مخاطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري”.

3- من المحتمل أن تتعرض لخطر ارتفاع ضغط الدم

وجدت الأبحاث التي تدرس آثار “الخضروات الجذرية” (root vegetable) على الجسم أن “تناول كميات كبيرة من البطاطا المشوية أو المسلوقة أو المهروسة أو المقلية كان مرتبطا بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى 3 مجموعات كبيرة من الرجال والنساء البالغين”.

4- ستشعر بالشبع حتى وجبتك التالية

تجعلك البطاطا المسلوقة تشعر بالشبع أكثر من الخبز الأبيض، وهي أكثر إشباعا من الأسماك ودقيق الشوفان والتفاح ولحم البقر والعدس والعديد من الأغذية.

ختاما السر هو في الاعتدال، والتركيز على البطاطا المسلوقة، والابتعاد عن أو تقليل البطاطا المقلية. وأيضا تقليل تناول الصلصات المحتوية على السكر والدهون مع البطاطا مثل الكاتشاب والمايونيز.