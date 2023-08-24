الخميس 8 صفر 1445 ﻫ - 24 أغسطس 2023 |
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4 أطعمة تحفز نمو الشعر وتمنع تساقطه

منذ 50 دقيقة
التغذية السليمة تساعد على نمو شعر صحي

التغذية السليمة تساعد على نمو شعر صحي

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يعاني كثير من الأشخاص مع تقدم في العمر، من صعوبة في نمو الشعر، ومن المعروف تأثير التغذية على نمو الشعر وتساقطه، بحسب ما نشره موقع وفقاً لما نشر في موقع «Health Line»، المختص في شؤون الصحة.

البيض

يساعدك تناول البيض وخاصًة المسلوق، الذي يتم طهيه بدون دهون زائدة، على سرعة نمو شعرك بشكل صحي، لاحتوائه على البروتينات المهمة التي يحتاجها الجسم وتغذية الخلايا لعملها بشكل صحيح، ويحسن بشكل كبير من القدرة على تعزيز نمو الشعر.

الشوفان

الشوفان أحد الأطعمة الجيدة، وتساعد على تحسين صحة بشرتك وشعرك، لاحتوائه على مضادات للالتهابات بجانب فيتامينات B والمغنيسيوم والبوتاسيوم، كما أنه ممتاز لطرد السموم من الخلايا، ويساعد في نهاية المطاف في تقوية بصيلات الشعر ونموه بمعدل أسرع.

الفواكه الحمضية

الفواكه الحمضية تساعدك في الحصول على الكمية الكافية من فيتامين C في النظام الغذائي، ونمو شعرك وتطوره، لذلك فيتامين C ضروري للغاية.

اللوز

اللوز الخام مصدر جيد لتغذية خلايا الجسم، واحتوائه على كمية كبيرة من فيتامين E، الذي يعد مضادات الأكسدة القوية لتساعدك على تعزيز نمو الكولاجين في جسمك، ويوفر نسبة عالية من البروتين من مصدر نباتي، ويقلل من المخاطر التي ترتبط بالدهون الحيوانية.

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