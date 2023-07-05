الأربعاء 17 ذو الحجة 1444 ﻫ - 5 يوليو 2023 |
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4 علامات تساعد على تشخيص السرطان مبكراً

منذ 38 دقيقة
الدراسات متواصلة للقضاء على السرطان

الدراسات متواصلة للقضاء على السرطان

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قالت تقارير طبية أن خبراء منظمة البحوث السرطانية في بريطانيا، قد حددوا بعض العلامات التي يمكن أن تشير إلى مرحلة مبكرة لتطور مرض السرطان.

ووفقاً لما ذكرته التقارير نقلاً عن الخبراء، فإن هذه الأعراض تشمل:

تقرحات أو بقع في تجويف الفم أو على اللسان، والتي لا تلتئم فترة طويلة. السعال المستمر. تقرحات على الجلد لا تزول لفترة طويلة. حرقة المعدة المستمرة.

وأشارت التقارير إلى أن أغلب هذه الأعراض المذكورة، من الممكن أن تكون ناجمة عن أمراض أقل خطورة من السرطان، أو قد تكون مؤشراً للإصابة بالسرطان نفسه.

وأضاف الخبراء أنه في حال كانت هذه الأعراض بسبب السرطان، فإن تشخيصه في وقت مبكر له أهمية كبير، موصين الناس بعدم تجاهل أي تغيرات غير طبيعية وغير معتادة في أجسامهم، أو أي شيء يستمر لفترة طويلة، حاثين إياهم على استشارة الطبيب في أسرع وقت.

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