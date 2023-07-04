4 عوامل الاهتمام بها يقلل من مخاطر الإصابة بالنوبة القلبية

توصلت تقارير طبية حديثة، إلى كيفية تجنب الإصابة بالنوبة القلبية، مبينة أنه ينبغي الاهتمام بـ 4 عوامل محددة، من أجل تخفيض مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية.

ووفقاً لما جاء في التقارير، فإن العامل الأول هو ضغط الدم، موضحة أن ارتفاع مؤشرات مستوى ضغط الدم يعتبر من أكثر الأسباب الشائعة لأمراض القلب، مؤكدة أنه كلما بدأ علاج الحالة مبكراً، كلما أصبح من السهل منع تلف القلب والأوعية الدموية.

وكان العامل الثاني هو مستوى البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة (LDL)، والتي تعد الناقل الرئيسي للكوليسترول في الجسم، حيث ذكرت التقارير أن قيم LDL المرتفعة من الممكن أن تؤدي إلى تكوين لويحات الكوليسترول في الأوعية الدموية.

ولفتت التقارير إلى أن العامل الثالث هو تاريخ العائلة، مبينة أنه من الضروري التعرف على تاريخ العائلة، وذلك من أجل تقييم المخاطر الوراثية لمواجهة أمراض القلب والأوعية الدموية، وأشارت إلى أنه في حال إصابة شخص ما بنوبة قلبية في سن مبكرة، تزداد مخاطر إصابته بأمراض القلب والأوعية الدموية.

أما بالنسبة للعامل الرابع، فهو داء السكري، حيث أفادت التقارير أن ارتفاع مستوى السكر في الدم، وحدوث تغيرات عملية التمثيل الغذائي المرتبطة بهذا المرض، يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية لفترة طويلة.

ونوهت التقارير إلى أن في الوقت الحالي، يمكن للطب التعامل مع جميع هذه العوامل، مشددة على أنه كلما تم اتخاذ التدابير اللازمة المضادة لها في وقت مبكر، كلما كان ذلك أفضل، موصية الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم الـ 40 عاماً، بضرورة الخضوع لفحوصات سنوية شاملة.