4 نصائح لتقوية الرئتين وتجنب إصابة كورونا

تؤكد الدراسات الطبية على أهمية الحفاظ على سلامة وصحة الرئيتن ، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا والذي يباغت جسم الإنسان من خلال رئتيه .

أصبح التباعد الاجتماعي وارتداء قناع الوجه أمرا طبيعيا ومألوفا بسبب وباء كورونا، فضلا عن التدابير الوقائية الأخرى، للحد من انتشار الفيروس، لكن ارتداء قناع الوجه لفترات طويلة يجعل من الصعب التنفس، خاصة للذين يعانون من أمراض الرئة.

وتسمح الرئتان بتبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، وهو أمر مهم للجسم، ولكن عندما نرتدي أقنعة الوجه لفترات طويلة، فقد يُحتجز بعض من ثاني أكسيد الكربون، مما قد يشكل خطرا على الرئتين.

ومع ذلك، فهو يصبح ضارا فقط إذا كان قناعك ضيقا جدا ويستخدم لفترات طويلة، ووفقا لأطباء فإن أفضل طريقة لزيادة تحملك لثاني أكسيد الكربون هي تقوية رئتيك لتجنب أي مشاكل صحية.

وهذه 4 نصائح بسيطة يمكنك الالتزام بها لتقوية رئتيك وزيادة تحمل ثاني أكسيد الكربون، كما ورد في موقع ”pinkvilla“، وهي:

التنفس البطني

يعني هذا النوع من التنفس ملامسة الحجاب الحاجز لجوف البطن، حيث يدخل الهواء إلى الرئتين، وينتفخ البطن.

ويمكن أن يساعد التنفس البطني في تقوية الرئتين، فهو يساعد الحجاب الحاجز في التنفس، إذ إن الحجاب الحاجز الضعيف يمكن أن يؤدي إلى ضيق في التنفس، وهذا النوع من التنفس مفيد أيضا للأشخاص الذين يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن، ويمكنك التدرب على هذا النوع من التنفس مستلقيا أو جالسا.

التمرين المنتظم

تساعد التمارين الرياضية المنتظمة على قوة وتحسين وظيفة العضلات، وعندما تمارسها بانتظام، ستحتاج عضلاتك إلى كمية أقل من الأكسجين وأقل من ثاني أكسيد الكربون، مما قد يساعد رئتيك على العمل بشكل صحيح.

الحفاظ على رطوبة الجسم

وهو أمر ضروري، ليس لرئتيك فقط، ولكن للحفاظ على صحتك العامة، إذ يساعد شرب الماء طوال اليوم في الحفاظ على البطانة الداخلية في رئتيك رطبة، مما يساعد على تقويتها.

وضعية الجسم

يمكن أن تتداخل الوضعية السيئة مع التنفس، فوضعيتك مهمة أيضا عندما يتعلق الأمر بتحسين وظيفة رئتيك، لذلك لا تنحني أثناء الوقوف أو الجلوس، وبدلا من ذلك، اجلس أو قف مع جعل ظهرك مستقيما وارفع صدرك.