4 نصائح للتعامل مع طنين الأذن

طنين الأذن مشكلة شائعة تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم، ويمكن أن يكون شديدًا، ما يؤثر على حياة الناس اليومية، وطنين الأذن ليس مرضا، إنه أحد أعراض العديد من الحالات الطبية، ولا يستطيع الأطباء علاج طنين الأذن، لكن يمكنهم المساعدة في إدارة تأثيره، فى هذا التقرير نقدم نصائح للتعامل مع طنين الأذن وتخفيف أعراضه، بحسب موقعى دايلي إكسبريس وكليفيلاند كلينيك.

الطنين ليس مجرد صوت واحد في حجم واحد يمكن أن يكون الطنين عبارة عن هدير، أو صفيرعلاوة على ذلك، يمكن أن يختلف حجم الصوت أيضًا، بمعنى أن طنين الأذن يختلف من شخص لآخر.

1- تذكر أنك لست وحدك

طنين الأذن أكثر شيوعًا مما تعتقد وفقًا لجمعية Tinnitus UK، يعاني حوالي 7.6 مليون شخص من طنين الأذن في المملكة المتحدة، وهذه نسبة كبيرة من السكان يعانون من ضجيج مستمر في آذانهم.

2- تشغيل ضوضاء أخرى

إحدى أفضل الطرق للتعامل مع طنين الأذن هي تغطيته بضوضاء أخرى. وهذا يعني تشغيل الراديو أو الاستماع إلى بعض الموسيقى.

إذا لم ينفعك ذلك، فافتح نافذة للسماح بدخول الضوضاء من العالم الخارجي، فشيء بسيط مثل صوت المطر يمكن أن يكون مريحًا للبعض

3- لا داعي للقلق

يمكن أن يكون طنين الأذن مثيرًا للقلق، خاصة إذا أصبت به كشخص بالغ.

طنين الأذن يمكن أن يرتفع صوته إذا كنت متوترًا أو قلقًا. إذا كان مرتفعًا بشكل خاص، فحاول أن تفعل ما يناسبك لتقليل هذا القلق والتوتر وستجد أنه على الرغم من أن الضوضاء لن تختفي تمامًا، إلا أن مستوى الطنين وطبقة الصوت سيخفان قليلاً.

4- ابتعد عن الضوضاء الصاخبة

يمكن أن يزداد طنين الأذن سوءًا إذا تعرضت لضوضاء عالية جدًا بشكل متكرر هذا لا يعني عدم الذهاب إلى الحفلات أو الأماكن الصاخبة، ولكن إذا كنت تعلم أنك ستكون في مكان ما بجوار مكبر صوت عالٍ جدًا، فاشتري بعض سماعات الأذن مسبقًا وضعها في أذنيك.