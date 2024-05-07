5 أسباب تجعلك تتجنب تناول القهوة على معدة فارغة

بالنسبة للعديد من الأشخاص يعد فنجان القهوة جزءًا أساسيًا من روتينهم الصباحى، ما يساعد على بدء يومهم وتعزيز اليقظة، ومع ذلك، فإن شرب القهوة على معدة فارغة أول شىء فى الصباح قد لا يكون الخيار الأكثر صحة، على الرغم من أن القهوة توفر العديد من الفوائد، إلا أن تناولها بدون طعام يمكن أن يؤدى إلى آثار ضارة مختلفة على صحتك، حسبما أفاد تقرير موقع “Healthline”.

فيما يلى.. 5 أسباب تجعلك تفكر فى تجنب تناول القهوة على معدة فارغة فى الصباح

تزيد من الحموضة

القهوة حمضية للغاية، وعندما يتم تناولها على معدة فارغة، يمكن أن تؤدى إلى زيادة إنتاج حمض المعدة، هذه الحموضة الزائدة يمكن أن تسبب الشعور بعدم الراحة، بما فى ذلك حرقة المعدة، والارتجاع الحمضى، وقرحة المعدة، مع مرور الوقت، قد يؤدى التعرض المزمن لمستويات عالية من حمض المعدة إلى تلف بطانة المعدة، مما يؤدى إلى مشاكل هضمية أكثر خطورة.

التأثير على الهضم

شرب القهوة على معدة فارغة يمكن أن يعطل عملية الهضم الطبيعية، فعادة ما يفرز الجسم حمض المعدة والإنزيمات الهاضمة استجابةً لتناول الطعام، ما يساعد فى تحلل وامتصاص العناصر الغذائية، ومع ذلك، فإن تناول القهوة وحدها يمكن أن يؤدى إلى إطلاق هذه العصارات الهضمية قبل الأوان، مما قد يؤدى إلى عدم اكتمال عملية الهضم وسوء امتصاص العناصر الغذائية.

قد تسبب التوتر والقلق

تحتوى القهوة على الكافيين، وهو منبه يمكن أن يزيد من مستويات اليقظة والطاقة، ومع ذلك، عند تناوله على معدة فارغة، يحدث امتصاص الكافيين بسرعة أكبر، ما يؤدى إلى ارتفاع مفاجئ فى الطاقة يتبعه انهيار، ويمكن أن يساهم هذا التقلب السريع فى مستويات الطاقة فى الشعور بالتوتر والقلق، خاصة لدى الأفراد الذين يعانون من حساسية تجاه الكافيين.

تؤثر على مستويات السكر فى الدم

تناول القهوة على معدة فارغة يمكن أن يؤثر أيضًا على تنظيم نسبة السكر فى الدم، وقد ثبت أن الكافيين يضعف حساسية الأنسولين، ما قد يؤدى إلى ارتفاع مستويات السكر فى الدم، وبالنسبة للأفراد المصابين بداء السكرى أو أولئك المعرضين لخطر الإصابة بالحالة، فقد يشكل ذلك خطرًا صحيًا كبيرًا، بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدى ارتفاع مستويات السكر فى الدم إلى زيادة الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السكرية.

قد تقلل من امتصاص العناصر الغذائية

تحتوى القهوة على مركبات قد ترتبط ببعض العناصر الغذائية، مثل الحديد والكالسيوم، مما يقلل من امتصاصها فى الجسم خاصة عند تناولها على معدة فارغة، وبمرور الوقت، قد يؤدى ذلك إلى نقص العناصر الغذائية والمشاكل الصحية المرتبطة بها.