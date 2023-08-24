5 أسباب ستدفعك لتناول "وجبة العشاء" قبل الساعة 7 مساءً

حذر أخصائيو التغذية من أن تناول وجبة عشاء في وقت متأخر يرتبط بزيادة الوزن وارتفاع مستويات السكر في الدم، بحسب دراسة أجريت عام 2020.

هل يجب أن تتوقف عن الأكل بعد الساعة 7 مساءً؟

وفقاً لموقع “healthshots”، فإن توقيت الوجبة الأخيرة هو مجرد جانب واحد من نظامك الغذائي العام. كما أن جودة وجباتك ووجباتك الخفيفة على مدار اليوم مهمة أيضًا.

تقول ديبيكا فاسوديفان، أخصائية التغذية الرياضية، إنه لا توجد قاعدة عامة تحدد وقتًا محددًا لتناول الطعام، سواء كان من الصحي التوقف عن تناول الطعام بعد الساعة 7 مساءً، فهذا يعتمد على العديد من العوامل، بما في ذلك نمط حياتك وتفضيلاتك الغذائية وأهدافك الصحية. لذلك، كل ما عليك فعله هو الاستماع إلى إشارات الجوع والامتلاء في جسمك.

إذا كنت تشعر بالجوع حقًا بعد الساعة 7 مساءً، فمن الأفضل تناول العشاء في وقت لاحق، فإذا كنت شخصًا يظل مستيقظًا في وقت متأخر من الليل، فإن تناول عشاء مبكر قد يؤدي بالفعل إلى الجوع في وقت لاحق، ومن الضروري تحقيق توازن يناسب نمط حياتك وتفضيلاتك.

إذا كنت عرضة للجوع في وقت متأخر من الليل، فيمكنك التفكير في تناول وجبة خفيفة صغيرة ومتوازنة لمنع الجوع المفرط والإفراط في تناول الطعام.

الفوائد الصحية للعشاء المبكر

يقترح البعض أن تناول الطعام في وقت مبكر قد يكون له فوائد لإدارة الوزن، ولكن لا يوجد دليل قوي يثبت بشكل قاطع فقدان الوزن بشكل كبير بناءً على توقيت الوجبات فقط. لكن هناك بعض الفوائد لتناول الطعام مبكرًا:

1 محاذاة إيقاع الساعة البيولوجية

أجسامنا مزودة بسلك لتتبع إيقاع الساعة البيولوجية الذي يحكم وظائف الجسم المختلفة. قد يؤدي تناول الطعام المتزامن مع هذا الإيقاع إلى تحسين الهضم والتمثيل الغذائي، وإراحة الجهاز الهضمي، والسماح للكبد بالراحة والتخلص من السموم دون الإفراط في الضغط عليه. كما تساهم فترة الراحة هذه في زيادة صحة الميكروبيوم في الأمعاء وتحسين عملية الهضم، كما يقول الخبير.

2 ضبط سكر الدم

يساعد العشاء المبكر على تعزيز حساسية الأنسولين، مما يعني أن خلايا الجسم تصبح أكثر استجابة للأنسولين. يمكن أن يساعد ذلك في تنظيم مستويات السكر في الدم بشكل أكثر فعالية وتقليل مخاطر مقاومة الأنسولين، والتي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. أيضًا، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض وتيرة ارتفاع الأنسولين بعد الوجبات. يمكن أن يمنع هذا التقلبات السريعة والمفرطة في مستويات السكر في الدم، مما يدعم تحسين التحكم العام في نسبة السكر في الدم.

3 تحسين نوعية النوم

يمكن أن يؤدي تناول الطعام في وقت قريب جدًا من وقت النوم إلى اضطراب النوم بسبب عدم الراحة أو عسر الهضم. يقول الخبير لصحيفة Health Shots إن العشاء المبكر يسمح لجسمك بالاستقرار في حالة من الراحة أثناء الليل، مما يعزز جودة النوم بشكل أفضل.

4 صحة القلب

قد يؤثر تناول الطعام في وقت متأخر من المساء، وخاصة الأطعمة عالية السعرات الحرارية وغير الصحية، سلبًا على صحة القلب. من ناحية أخرى، قد يساهم تناول العشاء المبكر في تحسين صحة القلب عن طريق تقليل تناول الأطعمة الدسمة والدسمة قبل النوم.

5 الانسجام الهرموني

هرموناتنا، بما في ذلك الأنسولين والكورتيزول، تتبع إيقاعًا يوميًا. يتماشى تناول الطعام في وقت مبكر مع الأنماط الهرمونية الطبيعية للجسم، مما قد يدعم التمثيل الغذائي الصحي وتنظيم الهرمونات.

يقول فاسوديفان أنه يجب أن يكون هناك فجوة لا تقل عن ساعتين قبل وقت النوم. يمكنك أيضًا ممارسة المشي البطيء لمدة 20 دقيقة بعد العشاء لمساعدتك على الهضم بشكل أفضل.

ولكن إذا كنت تأكل قبل النوم مباشرة، فقد يؤدي ذلك إلى عدم الراحة في الجهاز الهضمي، بما في ذلك عسر الهضم والارتجاع الحمضي والانتفاخ. عندما تستلقي بعد الأكل، فإن الجاذبية لا تساعد في نقل الطعام عبر الجهاز الهضمي، مما قد يؤدي إلى حدوث هذه المشكلات. إلى جانب ذلك، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، خاصة إذا كانت الوجبة تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات. يمكن أن تؤدي هذه النتوءات إلى تعطيل التنظيم الطبيعي لسكر الدم في الجسم طوال الليل.