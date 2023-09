5 أطعمة لبشرة صحية ومتوهجة

إذا كنت ترغب في الحفاظ على توهج الشباب، يجب عليك أيضًا تناول الأطعمة مثل الأفوكادو والأسماك، التي تساعد على صحة البشرة ومظهرها.

يقول الدكتور تشاوبينغ لي، رئيس قسم التغذية السريرية في جامعة كاليفورنيا: “الجلد جزء من الجسم ولا يمكنك الاعتماد فقط على العلاج الموضعي للحفاظ على بشرتك في صحة جيدة. إن صحة الجلد سوف تذهب إلى أبعد من ذلك، خاصة إذا لم يكن جسمك في أفضل حالة”.

ووفقاً لموقع “deseret” إليكم نظرة على خمسة أطعمة تفيد صحة الجلد:

1 الأفوكادو يحسن مظهر البشرة

الأفوكادو غني بالدهون الصحية. حيث إن تناول الدهون الصحية يفيد جسمك بعدة طرق، بما في ذلك مظهر بشرتك. يمكن أن يساعد دمج الدهون الصحية، مثل الأفوكادو، في نظامك الغذائي في الحفاظ على مرونة البشرة وخالية من التجاعيد وترطيبها.

كما يمكن أن يؤدي تناول الأفوكادو بانتظام إلى زيادة مرونة الجلد وثباته، وفقًا لدراسة أجريت عام 2022 من مركز التغذية البشرية التابع لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس.

طوال الدراسة، طُلب من 39 امرأة تناول الأفوكادو كل يوم. كما طُلب من المشاركين في المجموعة الضابطة الحفاظ على نظامهم الغذائي النموذجي. وبعد شهرين، وجد الباحثون أن النساء اللاتي أدرجن الأفوكادو في نظامهن الغذائي اليومي أظهرن زيادة كبيرة في صلابة الجلد ومرونته.

قال لي، من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس: “أظهرت هذه الدراسة بشكل أكثر دقة أنه إذا كنت تريد أن تكون بشرتك شابة وحيوية، فإن أفضل نهج ليس مجرد استخدام موضعي، ولكن تحسين نظامك الغذائي بأكمله. عندما

تعتني بجسمك بالكامل بالتغذية السليمة، فإن بشرتك ستعكس ذلك”.

2 الخضار والفواكه الغنية بفيتامين C

فيتامين C هو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على مكافحة الأشعة فوق البنفسجية الضارة ويحفز إنتاج الكولاجين، الذي يعمل بمثابة لبنة أساسية للبشرة ويساعد على منع الشيخوخة.

تشمل بعض الأطعمة المليئة بفيتامين C الفواكه الحمضية والقرنبيط والفلفل الحلو والكيوي والفراولة.

تناولت مراجعة دراسة أجريت عام 2017 الدور الذي يلعبه فيتامين C في الحفاظ على صحة الجلد وكيف استفاد الجلد من زيادة تناول فيتامين C. وجد الباحثون أن تناول فيتامين C له فوائد عديدة لصحة الجلد ومظهره، مثل:

يرتبط الجلد الجيد باستهلاك الفاكهة والخضروات.

يمكن لفيتامين C إصلاح علامات الشيخوخة في الجلد.

يساعد فيتامين C في التئام الجروح وتقليل الندبات.

تعتمد أنسجة الجلد على فيتامين C لبناء الكولاجين.

3 الأسماك الدهنية قد تحارب التهابات الجلد

الأسماك الدهنية مثل التونة والسلمون والماكريل والسردين مليئة بأحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تحارب الالتهاب وتساعد في الحفاظ على الكولاجين في الجلد. يعد استهلاك ما يكفي من أحماض أوميجا 3 الدهنية أمرًا ضروريًا للبشرة السميكة والمتوهجة والمرطبة. كما أن نقص أحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن يسبب جفاف الجلد، وفقًا لدراسة أجريت عام 2010.

وجدت دراسة أن مكملات زيت السمك قد تساعد في مكافحة أمراض الالتهابات والمناعة الذاتية التي تؤثر على الجلد مثل مرض الذئبة والصدفية.

تشير مراجعة عام 2018 المنشورة في Marine Drugs إلى أن زيت السمك الدهني وأحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن تساعد في تحسين حالة الجلد بشكل عام من خلال تعزيز شفاء الجلد، وتحسين وظيفة حاجز الجلد، والحفاظ على توازن الجلد ومنع الالتهاب.

4 الشوكولاتة الداكنة قد تحمي بشرتك من أضرار أشعة الشمس

الحماية من أضرار أشعة الشمس هي فائدة أخرى تقدمها الشوكولاتة الداكنة. قد تزيد مضادات الأكسدة الموجودة في الشوكولاتة الداكنة من تدفق الدم إلى بشرتك وتساعد على حمايتها من أضرار أشعة الشمس، وفقًا لدراسة أجريت عام 2021. يمكن للفلافانول الموجود في الشوكولاتة الداكنة أن يزيد من كثافة البشرة وترطيبها.

وجدت دراسة صغيرة أجريت عام 2009 أن تناول الشوكولاتة التي تحتوي على نسبة عالية من الفلافانول بانتظام يرتبط بحماية كبيرة للبشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية. ولم يكن لشوكولاتة الحليب أي تأثير على الحماية من أشعة الشمس.

كما أظهرت دراسة أجريت عام 2006 أن النساء اللاتي تناولن مسحوق الكاكاو الغني بمضادات الأكسدة يوميًا لمدة 6 إلى 12 أسبوعًا، حصلن على بشرة أكثر رطوبة وأكثر سمكًا. وكانت بشرتهم أيضًا أكثر نعومة وأقل قشورًا وأبطأ في الحرق.

5 الصويا قد يحسن مرونة الجلد

يأتي الصويا من فول الصويا، وهو من البقوليات التي تحتوي على الايسوفلافون، وهو مركب نباتي يمكن أن يحاكي هرمون الاستروجين.

وجدت دراسة أجريت عام 2007 أن النساء في منتصف العمر اللاتي تناولن الايسوفلافون الصويا يوميًا لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر شهدن تحسنًا في التجاعيد الدقيقة ومرونة الجلد. ولم تلاحظ المجموعة الضابطة تغيرات في مظهر بشرتهم.

كما وجدت دراسة أخرى أن فول الصويا قد يساعد في تحسين جفاف الجلد وزيادة إنتاج الكولاجين وزيادة سماكة الجلد عند النساء بعد انقطاع الطمث.