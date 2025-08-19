السكتة الدماغية حالة طبية طارئة تحدث عند انقطاع تدفق الدم إلى أحد أجزاء الدماغ، حيث يعجز الدماغ عن الحصول على الأكسجين والمغذيات التي يحتاجها من الدم، ويبدأ بالموت في غضون دقائق قليلة، وقد يُسبب هذا تلفًا دماغيًا دائمًا، أو إعاقة طويلة الأمد، أو حتى الوفاة، ويمكن أن تحدث السكتة الدماغية نتيجة عوامل متنوعة، منها ارتفاع ضغط الدم، والتدخين، وداء السكري، وسوء التغذية>

تُقدم بعض الأطعمة فوائد للقلب والأوعية الدموية، حيث تُساعد على خفض ضغط الدم مع مكافحة الالتهابات، وفقًا لتقرير موقع “Healthline”.

5 أطعمة يُمكن أن تُقلل من احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية:

الخضراوات الورقية الخضراء

تُوفر الخضراوات الورقية، مثل السبانخ والكرنب، حماية للدماغ والقلب بفضل قيمتها الغذائية الأساسية، حيث يُحول الجسم النترات الغذائية من الخضراوات الورقية إلى أكسيد النيتريك، وهو مركب مفيد، ويُؤدي إنتاج أكسيد النيتريك إلى استرخاء الأوعية الدموية وتوسعها، مما يُعزز تدفق الدم ويُخفض ضغط الدم، وتُصبح الوقاية من السكتة الدماغية أكثر احتمالية بتناول الخضراوات الورقية، لأن ارتفاع ضغط الدم يُمثل عامل خطر رئيسي لها، كما تُساعد العناصر الغذائية في هذه الخضراوات على حماية الأوعية الدموية بفضل محتواها من الفيتامينات وخصائصها المضادة للأكسدة، التي تُحارب الجزيئات الضارة في الجسم، كما يُقلل تناول كوب واحد من الخضراوات الورقية يوميًا من احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية، التي تحدث بسبب الجلطات التي تُعيق تدفق الدم إلى الدماغ.

الجوز والمكسرات الأخرى

تنبع فوائد الجوز للقلب والدماغ من محتواه من حمض ألفا لينولينيك (ALA)، وهو من عائلة أحماض أوميجا 3 الدهنية، حيث إن لهذه الأحماض تأثيرات مضادة للالتهابات مما يُحسن الدورة الدموية ويُخفض ضغط الدم، ومن ثم يُقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية، حيث يحتوي الجوز على مضادات أكسدة وقائية تحمي الجسم من الإجهاد التأكسدي، من خلال حماية خلاياه وأوعيته الدموية، وتشير الأبحاث العلمية إلى أن تناول الجوز بانتظام يُساعد على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، كما أن تناول حفنة من الجوز يوميًا مع اللوز وبذور الكتان يُحافظ على صحة الأوعية الدموية.

الحمضيات

يوفر فيتامين C، إلى جانب البوتاسيوم والفلافونويدات الموجودة في الحمضيات كالبرتقال والجريب فروت والليمون، وخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، حيث تعمل العناصر الغذائية في هذه الأطعمة على الحفاظ على صحة الأوعية الدموية وتقليل الالتهابات التي تؤدي إلى تلفها وانسدادها، وقد أثبتت الدراسات أن تناول الحمضيات بانتظام يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية من خلال تحسين وظائف الأوعية الدموية، بالإضافة إلى خفض ضغط الدم، كما أن تناول أنواع مختلفة من الحمضيات يوميًا من خلال شرب عصائرها الطبيعية يوفر هذه الفوائد الصحية.

الأسماك الدهنية

تُعد الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والتونة الطازجة، إلى جانب أنواع أخرى من الأسماك الدهنية، غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، حيث تُخفض الدهون الصحية في هذه الأطعمة ضغط الدم، وتُحارب الالتهابات وتُحسن مستويات الكوليسترول من خلال زيادة الكوليسترول الجيد HDL وخفض الكوليسترول الضار LDL، وتُقلل هذه النتائج المفيدة من احتمالية تجلط الدم الذي يُعيق تدفق الدم إلى الدماغ، كما ينصح الأطباء المرضى بتناول الأسماك الدهنية مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا للوقاية من السكتة الدماغية.

منتجات الألبان قليلة الدسم

يُزود الزبادي، إلى جانب منتجات الألبان قليلة الدسم الأخرى، الجسم بالكالسيوم والبوتاسيوم والبروتين وفيتامين د، كما يُحافظ على ضغط دم صحي بفضل البوتاسيوم الذي يُنظم مستويات الصوديوم، كما تُعزز صحة الأوعية الدموية وقوة العظام بفضل الكالسيوم وفيتامين د، ويُمكن اختيار بدائل الألبان قليلة أو خالية الدسم بدلًا من كاملة الدسم من تقليل استهلاك الدهون المشبعة والكوليسترول، اللذان قد يُؤثران سلباً على صحة القلب، وتُشير الأبحاث إلى أن تناول الزبادي بانتظام يُقلل من احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب، كما يُقدم الزبادي كوجبة خفيفة يُمكن تناولها مع الفواكه الطازجة والحبوب الكاملة خلال وجبة الإفطار.