5 أعراض تدل على تلف الكبد

الكبد أحد أهم أعضاء الجسم، فهو مسؤول عن إزالة السموم من الدم واستقلاب الدهون والكربوهيدرات وإنتاج المواد الأساسية التي تسمح لأجزاء الجسم الأخرى بالعمل. فإذا كان الكبد لا يعمل بشكل صحيح، فقد يتسبب ذلك في مشاكل صحية خطيرة، بل ومميتة. إذن، ولمعرفة كيف ينبئ الكبد الجسم بأنه في حالة سيئة، نشر موقع «eat this not that» الطبي المتخصص 5 أعراض لذلك:

1 – احتباس السوائل

وفقًا لعيادة «كليفلاند» فإن احتباس السوائل هو أكثر الأعراض شيوعًا لتلف الكبد. إذ يعاني منه حوالى 50 % من الأشخاص المصابين بتليف الكبد؛ وهو أشد أشكال أمراض الكبد، حيث تحل الأنسجة الندبية محل أنسجة الكبد السليمة. ويمكن أن يسبب احتباس السوائل تورمًا في ذراعيك أو ساقيك أو بطنك. ويحدث هذا عندما يتعذر على الكبد إنتاج الألبومين؛ وهو بروتين يمنع السوائل من التسرب من الأوعية الدموية إلى الأنسجة. كما يمكن أن يتراكم هذا السائل المتسرب في الكاحلين والساقين والبطن، ما يسبب تورمًا مؤلمًا.

2- اليرقان

اليرقان (اصفرار العينين أو الجلد) هو علامة أخرى شائعة لتلف الكبد. ويحدث ذلك عندما لا يتمكن الكبد على النحو الأمثل من تصفية البيليروبين؛ وهي مادة كيميائية طبيعية تنتجها خلايا الدم الحمراء من الدم. ويمكن أن يتسبب ذلك في تحول لون العينين والجلد إلى اللون الأصفر.

يقول مركز «جونز هوبكنز ميديسن» «عادةً ما يكون اليرقان هو العلامة الأولى، وأحيانًا العلامة الوحيدة لمرض الكبد».

3- البول الداكن

البول الداكن (قد يكون برتقاليًا أو كهرمانيًا أو بنيًا) هو علامة أخرى على أن الكبد التالف قد سمح للبيليروبين بالتراكم في الدم. فإذا لاحظت أن بولك أغمق من المعتاد فمن الجيد الاتصال بطبيبك في أسرع وقت ممكن.

4- براز شاحب أو عائم

قد يلاحظ بعض الأشخاص المصابين بتلف الكبد تغيرات في برازهم؛ قد يكون أفتح من المعتاد من الأصفر إلى الطين أو حتى الرمادي أو الأبيض. قد يشير هذا إلى أن الكبد التالف يعاني من مشكلة في معالجة الصفراء، والتي تحول لون البراز إلى اللون البني. يمكن أن يكون البراز العائم علامة على أن الكبد التالف لم يعد قادرًا على معالجة الدهون على النحو الأمثل.

5- ألم البطن

يقع الكبد في الجانب الأيمن العلوي من البطن، خلف القفص الصدري وأسفله مباشرة. قد يتورم الكبد التالف ما يضغط على الأنسجة المجاورة ويسبب الألم.

تقول عيادة «كليفلاند» «يُبلغ معظم المصابين بأمراض الكبد عن آلام في البطن». قد يبدو هذا وكأنه ألم خفيف أو خفقان أو إحساس بالطعن في الجزء العلوي الأيمن من البطن، أسفل ضلوعك مباشرة. يمكن أن يؤدي التورم الناتج عن احتباس السوائل (المعروف باسم الاستسقاء) وتضخم الطحال والكبد الناجم عن تليف الكبد إلى الشعور بعدم الراحة في البطن