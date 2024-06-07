رائحة الفم الكريهة، يمكن أن يكون سببها مشاكل صحية مختلفة، في حين أن تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميًا يعد خطوة مهمة في التعامل مع رائحة الفم، إلا أن رائحة الفم الكريهة المستمرة قد تشير إلى مشكلات صحية كامنة تتجاوز مجرد سوء نظافة الأسنان، ويوضح تقرير موقع “تايمز أوف انديا” 5 أمراض يمكن أن تؤدى إلى رائحة الفم الكريهة.

فيما يلي.. 5 أمراض يمكن أن تؤدى إلى رائحة الفم الكريهة:

العدوى فى الجهاز التنفسى

التهابات الجهاز التنفسي مثل التهاب الجيوب الأنفية والتهاب الشعب الهوائية والتهاب رئوي يمكن أن يؤدي إلى رائحة الفم الكريهة، عندما تحدث هذه الالتهابات، تتكاثر البكتيريا في الجهاز التنفسي، وتنتج مركبات ذات رائحة كريهة يتم إطلاقها عن طريق الزفير، وقد وجدت دراسة نشرت في مجلة علم الأحياء الدقيقة عن طريق الفم أن الأشخاص الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي كان لديهم مستويات أعلى من مركبات الكبريت المتطايرة (VSCs) ، المسئولة عن رائحة الفم الكريهة.

مشاكل في الجهاز الهضمي

اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الارتجاع الحمضي، ومرض الجزر المعدي المريئي (GERD)، وقرحة المعدة يمكن أن تساهم في رائحة الفم الكريهة، ويحدث الارتجاع الحمضي عندما يعود حمض المعدة إلى المريء، مما يؤدي إلى طعم ورائحة كريهة في الفم، واكتشفت دراسة أجرتها جامعة أديلايد أن الأفراد الذين يعانون من ارتجاع المريء كانوا أكثر عرضة للإصابة برائحة الفم الكريهة مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من هذه الحالة.

مرض السكري

هو اضطراب أيضي يتميز بارتفاع مستويات السكر في الدم، مما قد يؤدي إلى مضاعفات مختلفة، بما في ذلك رائحة الفم الكريهة، حيث إن وجود الكيتونات في أنفاس الأفراد الذين يعانون من السكر بشكل لا يمكن السيطرة عليه يمكن أن يسبب رائحة تعرف باسم “نفس الأسيتون”، وتؤكد الأبحاث المنشورة في مجلة تحقيقات مرض السكري العلاقة بين مرض السكري ورائحة الفم الكريهة، مع التركيز على أهمية إدارة مستويات السكر في الدم للتخفيف من هذا العرض.

مرض الكلى

يؤثر مرض الكلى على قدرة الجسم على تصفية الفضلات من الدم، مما يؤدي إلى تراكم السموم في مجرى الدم، هذه السموم يمكن أن تسبب رائحة تشبه الأمونيا فى التنفس، والتي يشار إليها عادة باسم “التنفس اليوريمي”، وقد وجدت دراسة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، وجود علاقة كبيرة بين التنفس اليوريمي وأمراض الكلى، مما يسلط الضوء على أهمية الكشف المبكر عن مشاكل الكلى وإدارتها.

خلل في وظائف الكبد

يمكن أن يؤدي خلل الكبد، مثل تليف الكبد أو مرض الكبد الدهني، إلى رائحة الفم الكريهة بسبب تراكم السموم في الجسم، فعادة ما يتم استقلاب هذه السموم عن طريق الكبد ولكنها يمكن أن تتراكم عندما لا يعمل الكبد بشكل صحيح، مما يؤدي إلى رائحة كريهة في التنفس، وتشير دراسة نشرت في مجلة أبحاث التنفس إلى أن الأفراد المصابين بأمراض الكبد يعانون من رائحة الفم الكريهة، مما يشير إلى وجود صلة محتملة بين وجود خلل في الكبد وهذا العرض.