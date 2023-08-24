5 خضروات لتقوية المناعة وللوقاية من أمراض الرياح الموسمية

الرياح الموسمية هي موسم العدوى والمناعة الضعيفة. الرطوبة المرتفعة والظروف غير الصحية وتلوث المياه من مياه الصرف الصحي المتدفقة والأمطار الغزيرة تخلق بيئة مواتية لنمو الميكروبات، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض. في حين أن اتخاذ الاحتياطات شيء واحد، فإن الحفاظ على نظام مناعي قوي له أهمية قصوى. وفقًا لاختصاصي التغذية،

تخبر أنجانا بي ناير، استشارية التغذية، أنه أثناء الرياح الموسمية عندما تكون العدوى أكثر شيوعًا، توفر بعض الخضروات العناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامين C والزنك التي يمكن أن تعزز آليات الدفاع في الجسم. وبالتالي، فإن استهلاكهم يساعد في الحفاظ على الصحة العامة والقدرة على الصمود ضد الأمراض الموسمية.

ووفقاً لموقع “healthshots” إليكم 5 خضروات معززة للمناعة لاستهلاكها في موسم الرياح الموسمية:

1 السبانخ

السبانخ، أحد الأطعمة الفائقة المعروفة، قوة غذائية يجب أن تجد مكانًا منتظمًا في طبقك. السبانخ غنية بالفيتامينات A و C و K، إلى جانب المعادن مثل الحديد وحمض الفوليك، وهي من الخضروات المعززة للمناعة. تعمل هذه العناصر الغذائية معًا لتقوية جهاز المناعة، ودعم وظيفة الخلايا الصحية، وتعزيز الرفاهية العامة. سواء تم إضافتها إلى السلطات أو الشوربات أو العصائر، فإن السبانخ نبات متعدد الاستخدامات يمكن دمجه بسهولة في الأطباق المختلفة.

2 الفلفل الأحمر

يشتهر الفلفل الأحمر بلونه النابض بالحياة ونكهته المتميزة، وهو ليس فقط جذابًا بصريًا ولكنه أيضًا مُحسِّن كبير للمناعة. تلعب هذه الخضار دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الجلد، وزيادة إنتاج الكولاجين، وتحسين جهاز المناعة ضد الالتهابات حيث أنها مليئة بفيتامين C. تقول ناير: “بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الفلفل الأحمر على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة، مما يساهم في الدفاع القوي ضد الأمراض”.

3 البروكلي

يشتهر البروكلي، وهو نبات من الفصيلة الصليبية، بمحتواه العالي من الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية. إنه غني بالفيتامينات مثل C و E ومضادات الأكسدة، كما يدعم وظيفة المناعة عن طريق تحييد المواد الضارة وتعزيز قدرة الجسم على محاربة الالتهابات. تم ربط السلفورافين، وهو مركب موجود في البروكلي، بتحسين الاستجابات المناعية وتقليل الالتهاب. يمكن أن يساهم تضمين البروكلي في نظامك الغذائي في موسم الرياح الموسمية في تعزيز نظام المناعة القوي والقوي.

4 الجزر

يعتبر الجزر عنصرًا أساسيًا في العديد من الأسر، ولا ينبغي الاستهانة بفوائده للجهاز المناعي. تقول ناير: “إن تناول الجزر مع بيتا كاروتين، الذي يحوله الجسم إلى فيتامين A، يلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة الجلد والأغشية المخاطية – خط الدفاع الأول للجسم ضد مسببات الأمراض”.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم فيتامين A إنتاج خلايا الدم البيضاء، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من الاستجابة المناعية. استمتع بالجزر كوجبة خفيفة مقرمشة، أو امزجها مع العصائر، أو أضفها إلى اليخنة للحصول على دفعة مغذية.

5 القرع المر

على الرغم من أن الاسم قد لا يبدو جذابًا، إلا أن القرع المر يقدم مجموعة فريدة من الفوائد الصحية التي تستحق الاستكشاف. تقول ناير: “القرع المر معروف بقدرته على تنظيم مستويات السكر في الدم، ولكنه يساهم أيضًا في المناعة بسبب تركيزه العالي من الفيتامينات والمعادن. إن القرع المر المليء بفيتامين C يساعد في تقوية جهاز المناعة وتقليل الالتهاب”. يمكن أن يؤدي تضمين هذه الخضار المر قليلاً في نظامك الغذائي إلى توفير نكهة مميزة وفوائد تقوية المناعة.

6 البامية

تعتبر البامية من الخضروات الموسمية الأخرى التي يمكن أن تصنع العجائب لجهاز المناعة لديك. البامية غنية بفيتامينات A و C وكذلك مضادات الأكسدة، وتساعد على مكافحة الإجهاد التأكسدي وتعزز صحة المناعة بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، فإن محتواها من الألياف الغذائية يدعم صحة الجهاز الهضمي، والذي بدوره يلعب دورًا في الحفاظ على استجابة مناعية قوية. سواء تم استخدامها مقلية أو في الشوربات، فإن البامية عبارة عن خضروات متعددة الاستخدامات تضيف نكهة وتغذية لوجباتك.

ضع في اعتبارك أنه بصرف النظر عن إضافة هذه الخضروات إلى نظامك الغذائي للحصول على مناعة قوية، فإن الحفاظ على نظام غذائي متوازن يتضمن مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالمغذيات والبقاء رطبًا والحصول على قسط كافٍ من النوم وممارسة النظافة الجيدة كلها عوامل مهمة في دعم مناعة قوية نظام!