5 خيارات صحية تساعد على الترطيب في الحر لتجنب ضربة الشمس

يمكن أن تتسبب درجات الحرارة المرتفعة في ضربة الشمس، والتي تحدث عندما ترتفع درجة حرارة الجسم إلى مستويات مرتفعة جدًا تزيد عن الحرارة الطبيعية. فيما يلي خمسة خيارات صحية يمكن أن تساعد في الترطيب والوقاية من ضربة الشمس في الطقس الحار

ووفقا لموقع هيلث سايد فيما يلى أطعمة ومشروبات تساعدك في الحفاظ على درجة حرارة جسمك فى موجة الحر

تناول الفواكه الطازجة

الفواكه الطازجة مرطبة جدًا وستساعد في الحفاظ على استقرار درجة حرارة الجسم، حتى لو كنت بالخارج تحت أشعة الشمس الحارقة، فإن الفواكه الطازجة ستمنع ارتفاع درجة حرارة جسمك إلى مستوى غير طبيعي.

الخضروات الورقية

يمكن أن تساعد الخضر الورقية في الوقاية من الأمراض المرتبطة بالحرارة، فهي غنية جدًا بمضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات التي لن تؤدي إلا إلى إثراء جسمك والحفاظ عليه مستقرًا طوال الوقت.

ماء جوز الهند

يعد ماء جوز الهند أحد أفضل المشروبات المرطبة التي ستساعدك على الوقاية من الأمراض مثل ضربة الشمس والإرهاق الحراري، فهو مليء بالشوارد الأساسية ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن.

الزبادي

يعتبر الزبادي أيضًا إضافة غذائية أساسية خلال فصل الصيف، أولاً، سيساعد الزبادي في الحفاظ على عملية التمثيل الغذائي لديك سليمة وصحية للأمعاء، كما سيساعد أيضًا في الحفاظ على برودة جسمك وبالتالي منع السكتة الدماغية.

ماء النعناع

تعتبر أوراق النعناع أو الماء المنقوع بأوراق النعناع إضافة مثالية لنظامك الغذائي في الصيف، يتمتع النعناع بخصائص تبريد يمكن أن تساعد في الحفاظ على برودتك ودرجة حرارة جسمك منخفضة ومنع السكتة الدماغية حتى في الحرارة الشديدة.