5 دقائق لرفع المناعة والتخلص من السموم ...ما هو عصير "عنب الثعلب"؟

نحاول جميعا منذ اجتياح فيروس كورونا حول العالم في عام 2019 رفع نسبة المناعة في أجسامنا من خلال اتباع إرشادات الأطباء وذلك لمواجهة الفيروس.

ويحاول أغلب المواطنين في الوقت الحالي تضمين وصفات غذائية صحية في حياتهم اليومية، من أجل الحفاظ على صحة أجسادهم وتقوية مناعتها.

وتعتبر العصائر من الوجبات الغذائية الغنية التي تقدمها أغلب العائلات للأطفال والمرضى بهدف تقوية المناعة لديهم وتعزيز أجسامهم بإضافة مجموعة من العناصر الغذائية الداعمة لأعضاء الجسم.

وتتحدث أغلب المجلات المتخصصة بالغذاء عن مشروب سحري فريد منشأه الهند، حيث يقوم المواطنون بتحضير عصير طازج ومفيد جدا خلال 5 دقائق فقط بهدف تقديمه لأفراد العائلة.

ويعتبر عنب الثعلب الهندي من النباتات ذات الفوائد الصحية الكبيرة لجسم الإنسان، حيث يحتوي على العديد من المواد الغذائية والفيتامينات مثل فيتامين “سي” وفيتامين “بي” بالإضافة إلى الحديد والزنك والمنغنيز والفسفور وغيرها الكثير، كما أنه غني بمضادات الأكسدة والمركبات العضوية وهو قليل بالسعرات الحرارية والدهون.

ونشرت مجلة “whiskaffair” وصفة هندية وصفتها بـ”السحرية” بهدف التخلص من السموم وإنعاش الجسم وتغذيته، من خلال طريقة بسيطة جدا تستغرق أقل من 5 دقائق.

وبحسب المجلة، يجب طحن عنب الثعلب ومزجه بالزنجبيل والماء مع إضافة قليل من الملح، وستكون الجرعة السحرية جاهزة في أقل من 5 دقائق.

ونوهت المجلة إلى أن هذا المشروب يزيل المسموم، لكنه يتمتع بطعم غير جاذب للبعض، لكن يجب محاولة أخذ جرعة منه لأن “مقدار الفوائد التي يحتوي عليها يستحق ذلك”.

ونصحت المجلة بعد الإكثار من هذا المشروب لأن لديه آثار جانبية أيضا، لذلك يجب تناوله بشكل معتد.

ويعتبر عنب الثعلب أو الكشمش الشائك أو الثُّلْثُلَانُ من النباتات واسمه العلمي”Ribes uva-crispa” وهو من جنس الكشمش من الفصيلة الكشمشية، وله طعم حامض جدا بالإضافة إلى الكثير من الفوائد حيث يحتوي على خاصية مضادة للأكسدة فهو يستخدم في تحسين صحة البشرة والشعر ويعزز مناعة الجسم.