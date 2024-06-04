5 طرق تساعدك على تجنب الإغماء مع ارتفاع درجات الحرارة

مع ارتفاع درجة الحرارة، يزداد خطر الإغماء وهو فقدان مؤقت للوعي يحدث عادة بسبب انخفاض مؤقت في تدفق الدم إلى الدماغ، على الرغم من أنه يمكن أن يحدث في أي وقت من السنة، إلا أنه أكثر شيوعًا في الطقس الحار بسبب الجفاف وارتفاع درجة الحرارة وعوامل أخرى.

ولمساعدتك على البقاء مستقيماً وبصحة جيدة عند ارتفاع درجة الحرارة، إليك بعض النصائح لتجنب الإغماء عند ارتفاع درجات الحرارة، إحدى أهم الخطوات وفقا لموقع onlymyhealth التي يمكنك اتخاذها لتجنب الإغماء في الطقس الحار هي الحفاظ على رطوبة الجسم، عندما تصاب بالجفاف، ينخفض حجم الدم، مما يجعل من الصعب على قلبك ضخ الدم إلى الدماغ، هذا يمكن أن يؤدي إلى الدوار والإغماء، اشرب الكثير من الماء طوال اليوم، خاصة إذا كنت ستخرج في الجو الحار.

تجنّب الأنشطة المجهدة خلال الأوقات الأكثر حرارة في اليوم

في أقوى حالاتها بين الساعة 10 صباحًا و4 مساءً، وإذا أمكن، تجنب النشاط المجهد خلال هذه الساعات، إذا كنت تريد أن تكون نشيطًا في الخارج، خذ فترات راحة متكررة في الظل، واستمع إلى جسدك، إذا بدأت تشعر بالدوار أو الدوار، توقف عما تفعله واحصل على قسط من الراحة.

ارتداء الملابس الفضفاضة ذات الألوان الفاتحة

يمكن للملابس الداكنة والضيقة أن تحبس الحرارة وتجعلك أكثر عرضة لارتفاع درجة الحرارة، اختاري الملابس الفضفاضة ذات الألوان الفاتحة بدلًا من ذلك، تعكس الألوان الفاتحة أشعة الشمس، مما يساعد على إبقائك باردًا، تسمح الملابس الفضفاضة بتدوير الهواء حول جسمك، مما قد يساعد أيضًا في منع ارتفاع درجة الحرارة.

استخدم المراوح أو تكييف الهواء

يمكن أن تساعد المراوح وتكييف الهواء في الحفاظ على برودتك في الطقس الحار، إذا لم يكن لديك مكيف هواء، ففكر في زيارة مكان عام به مكيف هواء، مثل مركز تسوق أو مكتبة، إذا كنت بالخارج، فحاول العثور على ظل أو إنشاء ظل خاص بك باستخدام مظلة أو مظلة.

تناول وجبات منتظمة

يمكن أن يؤدي تخطي الوجبات إلى انخفاض نسبة السكر في الدم، مما قد يزيد من خطر الإغماء، تناول وجبات منتظمة ومتوازنة للحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم، قم بتضمين الكثير من الفواكه والخضروات في نظامك الغذائي، لأنها تحتوي على الماء ويمكن أن تساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم.

كن حذرا من الأدوية

بعض الأدوية يمكن أن تزيد من خطر الإغماء في الطقس الحار، إذا كنت تتناول الدواء بانتظام، فتحدث مع طبيبك حول ما إذا كان يمكن أن يؤثر على قدرتك على تحمل الحرارة، إذا كان ذلك ممكنًا، تجنب الخروج في درجات حرارة شديدة، أو اتخذ احتياطات إضافية للبقاء باردًا.

علامات الإغماء

وأخيرًا، من المهم معرفة علامات الإغماء حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا حدث لك أو لشخص آخر.

يمكن أن تشمل الأعراض الدوار، والدوخة، والغثيان، والشعور بالحرارة أو التعرق، إذا بدأت تشعر بالإغماء، استلقِ مع رفع ساقيك أو اجلس مع وضع رأسك بين ركبتيك، إذا رأيت شخصًا آخر يفقد وعيه، فساعده على الاستلقاء ورفع ساقيه، واطلب المساعدة الطبية إذا لزم الأمر.

باتباع هذه النصائح، يمكنك المساعدة في تجنب الإغماء في درجات الحرارة المرتفعة والبقاء آمنًا وصحيًا طوال فصل الصيف، تذكر أن تحافظ على رطوبة جسمك، وترتدي الملابس المناسبة، وتستمع إلى جسدك.