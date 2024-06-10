يعانى الكثير منا من بعض المشاكل الصحية خاصة خلال فصل الصيف، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة والتي تؤثر على أداء أعضاء الجسم، ومن بين هذه المشكلات التي تواجهنا في الصيف بُطء عملية الهضم، ويقدم موقع “Healthline” مجموعة من النصائح للوقاية من مشاكل الجهاز الهضمى في الطقس الحار.

تتفاقم عادة مشاكل الجهاز الهضمى لدى بعض الناس بسبب العادات غير الصحية، خاصة في تناول الطعام، مثل تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية، والتي يترتب عليها أيضًا زيادة في الوزن بجانب مشاكل في الهضم مثل الانتفاخ والإمساك والإسهال وعسر الهضم وغيرها.

فيما يلي.. 5 نصائح لتهدئة عملية الهضم خلال شهور الصيف الحارة:

– حافظ على رطوبة جسمك

اشرب الكثير من الماء حتى لو لم تشعر بالعطش، حيث يساعد الماء كثيرًا في تسهيل عملية الهضم، ومنع الإصابة بالجفاف خاصة في الطقس الحار.

– تناول وجبات خفيفة

تناول الأطعمة الخفيفة منخفضة السعرات الحرارية وسهلة الهضم مثل الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون لتجنب الانزعاج الهضمي.

– تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك

تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادي لتعزيز صحة الأمعاء والمساعدة على الهضم الصحى.

– تجنب الأطعمة الحارة والدهنية

يمكن أن تؤدي الأطعمة الحارة والدهنية إلى تفاقم مشاكل الجهاز الهضمي في الطقس الحار، لذا قلل من استهلاكها قدر الإمكان.

– ممارسة الأكل الواعي

احرص على مراقبة نفسك أثناء تناول الطعام عن طريق مضغ الطعام ببطء وبشكل كامل، حيث يساعد مضغ الطعام الجيد على الهضم بشكل صحى ويمنع الانتفاخ.