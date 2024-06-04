6 طرق لمنع نزيف الأنف أثناء موجة الحر

مع اشتداد درجات الحرارة قد تسبب الآثار الجانبية لها إلى مشاكل صحية مثل الجفاف وضربة الشمس والطفح الجلدى وغيرها، ومن المشاكل الشائعة التى تحدث خلال هذا الموسم هى نزيف الأنف، على الرغم من أنه أكثر شيوعًا عند الأطفال، إلا أن نزيف الأنف يمكن أن يؤثر أيضًا على البالغين.

ما الذى يؤدى إلى نزيف الأنف؟

وفقا لموقع إنديا أكسبريس عندما تنفجر الشعيرات الدموية الدقيقة بسبب الهواء الساخن، أو بسبب خدش الأنف، تجف الطبقة المخاطية الواقية داخل الأنف ما يؤدى إلى النزيف، وعلى الرغم من ندرته، إلا أن عدم قدرة الدم على التجلط يمكن أن يتسبب أيضًا فى نزيف الأنف فى بعض الأحيان، وفى بعض الحالات، يمكن أن يكون ارتفاع ضغط الدم سببًا أيضًا.

كيف يمكنك وقف نزيف الأنف فى الطقس الحار؟

على الرغم من أنه يمكن أن يكون فوضويًا بعض الشيء، إلا أن نزيف الأنف عادة ليس خطيرًا ويمكن إيقافه بسهولة، وفيما يلي بعض الطرق السريعة التي يمكنك تجربتها إذا كنت عرضة لنزيف الأنف خلال فصل الصيف..

– فرك الثلج على أنفك يمكن أن يكون فعالاً فى السيطرة على نزيف الأنف، حيث يساعد الثلج في تقليل التورم في الأوعية الدموية.

– الحرص على تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C فالفواكه والخضراوات مثل الجوافة واللفت والخردل والبقدونس والبرتقال والفراولة والليمون تساعد في تخثر الدم.

– إذا بدأ نزيف الأنف فجأة، ارفع رأسك بسرعة واجلس في وضع مستقيم حتى يتوقف النزيف.

– ينصح بالمداومة على غسل الوجه بالماء البارد حتى تصبح فتحات الأنف أيضًا رطبة.

– تغطية رأسك بقبعة أو وشاح عندما تكون في الخارج، قم أيضًا بتغطية أنفك بمنديل أو قطعة قماش قطنية لتجنب تجفيف الهواء الساخن داخل الأنف.

– استنشاق البخار له تأثير عجيب فهو ينظف مجرى التنفس ويرطب ويحمى تجويف الأنف كما يقلل من تهيج الأنف.