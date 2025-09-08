يعتبر الانتفاخ مشكلة هضمية شائعة يعاني منه ملايين الأشخاص، ومع أن الانتفاخ المستمر يتطلب عناية طبية، إلا أنه يمكن تجنب الانتفاخ العرضى الذى يحدث غالبًا بعد تناول الطعام، من خلال إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة، ويقدم تقرير موقع “تايمز أوف انديا” بعض النصائح البسيطة لتخفيف الانتفاخ بعد تناول الطعام.

صحة الأمعاء مرتبطة بصحة القلب

لصحة الأمعاء تأثير مباشر على القلب، وقد أظهرت الدراسات ذلك، حيث بحثت دراسة حديثة في العلاقة المعقدة بين صحة الأمعاء ووظائف القلب والأوعية الدموية، ويُعرف هذا التفاعل ثنائي الاتجاه باسم محور الأمعاء والقلب.

وجدت دراسة أجريت في جامعة هارفارد عام 2024 أن الميكروبات الموجودة في الأمعاء قد تؤثر أيضًا على أمراض القلب والأوعية الدموية، وحدد الباحثون في الدراسة أنواعًا محددة من البكتيريا التي تستهلك الكوليسترول في الأمعاء، وقد تساعد في خفض خطر الإصابة بالكوليسترول وأمراض القلب لدى البشر.

فيما يلى.. 6 عادات بسيطة لمنع الانتفاخ بعد تناول الطعام:

تناول الطعام ببطء ووعي

أصبحت الحياة أكثر انشغالًا من ذي قبل، وينتهي الأمر بمعظمنا بتناول الطعام بسرعة في دقائق معدودة، وهذا ما يسبب الأعراض المزعجة مثل الانتفاخ، لذلك من المهم تناول الطعام ببطء ووعي، فهذا يسمح لجسمك بإدراك شعورك بالشبع، ويمنع الإفراط في الأكل ويُحسن الهضم، لذلك استمتع بكل لقمة.

تجنب المشروبات الغازية

قد ترغب في تناول مشروب غازي للانتعاش، لكن هذه العادة تُعرض جسمك للخطر، فهذه المشروبات غنية بالسكريات المضافة أو المُحليات الصناعية التي قد تُهيج المعدة أكثر، كما تسبب احتباس الغازات الزائدة في جسمك وتُسبب الانتفاخ.

راقب أحجام الحصص

من المهم الالتزام بالكمية المناسبة وتجنب الإفراط في تناول الطعام لأنه يُرهق الأمعاء، مما يؤدي إلى بطء الهضم ويسبب الانتفاخ ومشكلات هضمية أخرى.

الحد من الأطعمة المسببة للانتفاخ

بعض الأطعمة قد تزيد من انتفاخ البطن، لذلك من المهم التقليل من أطعمة مثل الفاصولياء والعدس والخضراوات الصليبية (البروكلي والملفوف)، لأنها قد تسبب الغازات.

المشى بعد الوجبات

احرص على المشى الخفيف بعد تناول الطعام فهى أفضل طريقة للحد من انتفاخ البطن بعد الأكل، لأن الحركة تُنشط جهازك الهضمي وتُسهل حركة الطعام بسلاسة في الأمعاء، كما تُساعد على تقليل تراكم الغازات وتُسهل عملية الهضم.

ابقى رطبًا

يحتاج جسمك إلى الماء ليعمل بشكل صحيح، وشرب كمية كافية من الماء يُسهل عملية الهضم، لذلك احرص على ترطيب جسمك.