6 عادات يومية لتدريب دماغك ليكون أكثر سعادة

إذا كنت تعتقد أن كونك شخصًا أكثر سعادة ليس في متناولك، فهذا الفرح ببساطة خارج يديك، فهناك بعض العلوم العصبية السلوكية الجادة التي ستغير رأيك إلى الأبد. نعم، يبدو أن بعض الناس قد ولدوا سعداء. نعم، الآخرون أفضل في “اختيار” السعادة، حتى عندما تكون الأمور صعبة. ولا يزال لدى الآخرين قدرة رائعة على الشعور بالسوء، ولكن بعد ذلك يعودون ويشعرون بالسعادة مرة أخرى في أي وقت من الأوقات على الإطلاق، بحسب ما ورد في موقع Real Simple.

يمكن أن يُعزى بعض هذا إلى الفوز باليانصيب الجيني. وفقًا لتقرير السعادة العالمية لعام 2022، فإن بعض الأشخاص المحظوظين هم حقًا أكثر سعادة بشكل طبيعي: “30 إلى 40% من الاختلافات في السعادة بين الناس ترجع إلى الاختلافات الجينية بين الناس، حيث يولد بعض الأشخاص بمجموعة من المتغيرات الجينية”. مما يجعل الشعور بالسعادة أسهل، بينما يكون الآخرون أقل حظًا. لكن في الواقع، الأمر أكثر تعقيدًا من ذلك بكثير، ويشير التقرير إلى أن أفضل تفسير للاختلافات بين مستويات السعادة الفريدة للأفراد هو “التفاعل المعقد بين الاستعداد الوراثي وبيئته”.

ولكن حتى خارج حمضنا النووي والظروف الخارجية، لدينا جميعًا القوة بداخلنا لنكون أكثر سعادة.

تقول إليسا إيبل، دكتوراه، وأستاذة ونائبة رئيس قسم الطب النفسي في جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو: “نحن نميل إلى الاعتقاد بأننا سنكون سعداء عندما يتم استيفاء شروط معينة، وعندما نحقق هذا أو ذاك، ولكن هذه أسطورة شائعة. ليس علينا أن نأمل أن نشعر بالتحسن يومًا ما. لدينا سيطرة أكثر مما نعتقد. يمكننا أن نأخذ زمام الأمور ونكتشف ما يمكننا القيام به الآن – أشياء صغيرة يمكن أن تعزز مشاعر الفرح أو الرضا”.

قوة العادات للشعور بالسعادة

يمكنك أن تكون أكثر سعادة بدون عملية زرع شخصية سحرية. ولكن كيف؟ إن “اختيار” السعادة هو إحدى طرق التفكير في الأمر، لكن هذا يجعل الأمر يبدو أسهل وأكثر إلحاحًا مما هو عليه بالنسبة لمعظم الناس. لا يكون الأمر عادةً بهذه البساطة مثل قلب المفتاح. حاول أن تخبر شخصًا مصابًا بالاكتئاب السريري أن السعادة هي خيار وانظر إلى أي مدى سيصلك ذلك.

إن زيادة مشاعر الفرح والسعادة بطريقة مستدامة تكمن في قوة العادات.

تشرح إيبل: “العادات تتشكل عندما نكرر السلوكيات. إنها تندمج في أسلاكنا العصبية، في العقد القاعدية”. إن تبني العادات بوعي والاهتمام الشديد بآثارها الممتعة يسخر قوة نظام المكافأة الإيجابي الموجود في أدمغتنا. وتضيف: “عندما يثير سلوك ما استجابة عاطفية إيجابية، فمن المرجح أن نتذكر ذلك ونقوم به مرة أخرى. إن الوعي بأن شيئًا ما يجعلنا نشعر بالرضا يمكن أن يساعدنا على تطوير عادات إيجابية جديدة”.

وبشكل أكثر تحديدًا، كشفت أبحاث إيبل والنتائج التي توصل إليها مشروعها أن العادات الدقيقة هي المفتاح الحقيقي لتعزيز السعادة وجعلها تدوم. إن ممارسة سلوكيات وأنشطة يومية صغيرة الحجم وقابلة للتنفيذ وواقعية يمكن، مع القليل من الاتساق والالتزام، أن تعيد توصيل عقلك في الواقع ليشعر بمزيد من الفرح، ويكون أكثر سعادة، ويتحرك عبر العالم بمزيد من الإيجابية.

“إن النتائج التي توصلت إليها علوم الأعصاب وعلم النفس والطب والصحة العامة وغيرها من المجالات تؤكد بشكل متزايد ما تخبرنا به تجربة الحياة والتقاليد الروحية منذ آلاف السنين: أن الفرح يمكن أن يبدأ في داخلنا عندما نختار القيام ولو بعمل صغير في الاتجاه تقول: “من الفرح، واجعله عادة”.

وفقًا لإيبل، يشير الباحثون إلى لحظات الفرح المؤقتة باسم “سعادة المتعة”. هذه حالات عاطفية ممتعة تعطي شعورًا رائعًا، لكنها “ليست مصدرًا مستدامًا للفرح”. وتضيف أن السعادة التي تدوم تسمى “السعادة اليودايمونية”، وتتضمن مشاعر أعمق بالانتماء، والشعور بالقيمة الشخصية، والمعنى والغرض، والتعلم والنمو. إن مشاعر الفرح العابرة في حد ذاتها لا تدوم، لكن إيبل تقول إن بإمكاننا استخدامها كـ “لبنات بناء نحو رفاهية أكثر استدامة” – يمكننا تحويل سعادة المتعة إلى سعادة يودايمونية من خلال جعلها عادة صحية.

عادات لتعزيز السعادة، وفقًا لعلم الأعصاب

فيما يلي قائمة بممارسات الفرح. تقول إيبل: إنها “أنشطة قصيرة جدًا يمكننا تجربتها لتدريب أدمغتنا على الوصول إلى السعادة بسرعة وسهولة أكبر ولفترة أطول. عندما نواجه الشدائد، يمكننا العودة إلى التمارين التي ستوجه دماغنا إلى مكان السلام ومصدر فرح أكثر استدامة لا يمكن التأثير عليه بسهولة”.

1- قم بـ 5 أعمال طيبة يومية

“هل يمكنك محاولة القيام بخمسة أعمال لطيفة للآخرين؟” تسأل إبيل. فكر في إهداء شخص آخر لحظة فرح صغيرة خاصة به. أرسل لصديقك رسالة نصية مضحكة، واتصل بجدك، واكتب تعليقًا إيجابيًا على منشور على انستغرام، والتقط قطعة من القمامة، وأحضر للبواب مشروبًا. لا حاجة للإيماءات الكبيرة أو بطاقات الأسعار هنا.

2- التركيز على الامتنان

كيف؟ اجعل الأمر ملموسًا: اكتبه، وقله بصوت عالٍ، وفكر فيه أول شيء في الصباح. تقول إيبل: “قم بإعداد قائمة بالأشياء التي تشعر بالامتنان لها، الصغيرة والكبيرة. الامتنان هو ترياق للتوتر. يمكننا أن نضع أنفسنا على مسار أكثر إيجابية لهذا اليوم إذا بدأنا الصباح بالامتنان. عندما تستيقظ، فكر في شيء تشعر بالامتنان له”.

3- تجربة الطبيعة كل يوم

اخرج كل يوم ودع الضوء الطبيعي والأصوات والروائح والمناطق المحيطة تقلل من التوتر وترفع معنوياتك. تقول إيبل: “اخرج ولاحظ المناظر أو المساحات الخضراء الحضرية من حولك من خلال فتح جميع حواسك والتحرك في الداخل بطريقة مدروسة”.

4- أعد صياغة الأحداث السلبية للعثور على الجانب المشرق

تحدث أشياء سيئة، وسوف تستمر في الحدوث. اعترف بالألم والإزعاج والغضب. ولكن بعد ذلك، اعمل بجد “لتغيير وجهة نظرك من خلال العثور على الفائدة ضمن المتاعب اليومية،” كما تقول إيبل.

أحد التعديلات المفيدة إذا كنت تشعر بشكل خاص بأنك عالق في طرقك المتشائمة، تذكر، هذه مجرد عادة يمكنك التخلص منها!، ابدأ بشكل أصغر: انظر ما إذا كان بإمكانك تغيير وجهة نظرك للعثور على شيء أكثر حيادية بشأن النكسة أو التظلم. هذا الوضع كريه، ولكن هل يمكنك تحمله؟ هل سيمر؟ هل مررت بشيء مماثل من قبل؟

5- استغل الأحداث الإيجابية للآخرين

يتماشى هذا مع إظهار اللطف تجاه الآخرين، ولكنه في الواقع يتعلق بالاستماع والتواجد لأحبائك. تقول إيبل: “اطلب واستمع بنشاط إلى القصص حول ما يسير بشكل جيد في حياة الآخرين”.

6- أكد على أهم قيمك في كثير من الأحيان

إذا كانت أفعالنا وقراراتنا الحياتية لا تتوافق مع أعمق قيمنا، فإن التعاسة نادرًا ما تكون بعيدة عنا. ذكّر نفسك بالأشياء الأكثر قيمة في العالم، ثم قم بتقييم ما إذا كنت تعيش من أجلها أم لا. تقترح إيبل “تصنيف أهمية القيم الأساسية الأربع وكتابة وصف موجز لكيفية ظهورها في حياتك”. ارجع إلى قائمة القيم هذه غالبًا لمساعدتك على اتخاذ قرارات صعبة، وتوجيه نفسك نحو الرضا، وفي النهاية العثور على المزيد من الهدف والسعادة في الحياة اليومية.